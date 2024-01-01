Fatih Erkoç

Kör Randevu Şarkı Sözleri
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Uçurumun kenarında,gidiyorum yalpa yalpa
Bir yanımda hatıralar,bir yanım yasta
Düştü düşecek gözlerimden sel gibi yaşlar
Akşam oldu,şimdi artık sancılar başlar
Aman bu sevda yine beni buldu
Işığım kayboldu
Yalan bu dünya,tuzağını kurdu
Canevimden vurdu...
Düşe kalka vardığım yer,biliyorum bir boy arpa
Bunca çaba bunca gayret,yüreğim hasta
Düştü düşecek gözlerimden sel gibi yaşlar
Akşam oldu,şimdi artık sancılar başlar
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Yanarım andıkça geçen günlere
Kırılan dallarda solan güllere
Artık vakit geldi sorma nereye
Elveda ey gençlik elveda ey dost
***
Bilirim senin de içinde sızı
Bahtımın göklerde sönen yıldızı
Kader ayırıyor yollarımızı
Elveda ey gençlik elveda ey dost
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Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
****
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
-
-
Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç
Hayatın anlamsızlığını
En güzel şeylerin bile yavan kaldığı
Aklımın ucundan geçmezdi
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
Ellerim bomboş
-
Hep böyle dargın mı bakışacağız
Sen bir tebessüm et ben güleceğim
Hep böyle dargın mı bakışacağız
Sen bir tebessüm et ben güleceğim
Hep böyle kırgın mı konuşacağız
Sen damla ol ben çözüleceğim
Hep böyle kırgın mı konuşacağız
Sen damla ol ben çözüleceğim
Kollarını aç ben sarılacağım
Sabrım bitiyor ah yorulacağım
Sen bir adım at ben koşacağım
Yeter ki sen çağla ben coşacağım
Sen bir adım at ben koşacağım
Yeter ki sen çağla ben coşacağım
Bilirim sık dokur ince elersin
Her zaman ilgiyi benden beklersin
Bilirim sık dokur ince elersin
Her zaman ilgiyi benden beklersin
Artık aramızdaki buzlar erisin
Sen damla ol ben çözüleceğim
Artık aramızdaki buzlar erisin
Sen damla ol ben çözüleceğim
Kollarını aç ben sarılacağım
Sabrım bitiyor ah yorulacağım
Sen bir adım at ben koşacağım
Yeter ki sen çağla ben coşacağım
Sen bir adım at ben koşacağım
Yeter ki sen çağla ben coşacağım
Yeter ki sen çağla ben coşacağım
Yeter ki sen çağla ben coşacağım