Fatih Erkoç

Can evimden Uçurumun kenarında,gidiyorum yalpa yalpa Bir yanımda hatıralar,bir yanım yasta Düştü düşecek gözlerimden sel gibi yaşlar Akşam oldu,şimdi artık sancılar başlar Aman bu sevda yine beni buldu Işığım kayboldu Yalan bu dünya,tuzağını kurdu Canevimden vurdu... Düşe kalka vardığım yer,biliyorum bir boy arpa Bunca çaba bunca gayret,yüreğim hasta Düştü düşecek gözlerimden sel gibi yaşlar Akşam oldu,şimdi artık sancılar başlar

Elveda Ey Gençlik Yanarım andıkça geçen günlere Kırılan dallarda solan güllere Artık vakit geldi sorma nereye Elveda ey gençlik elveda ey dost *** Bilirim senin de içinde sızı Bahtımın göklerde sönen yıldızı Kader ayırıyor yollarımızı Elveda ey gençlik elveda ey dost

Anı (Remiks) Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh

Ellerim Bomboş (Remiks) Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç Hayatın anlamsızlığını En güzel şeylerin bile yavan kaldığı Aklımın ucundan geçmezdi *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim Ellerim bomboş