Fatih Erkoç

Cefalar Bildiğim çok doğru var. Ama hala yanlışlarım beni kahreder. Kapılırda düşerim ah delilenmiş kalbimin pusularına. Ahh, mahvoldum. Güvenirdim duyguların dostluk konan dokunuşlarına. Inanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına? Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını. Beni çeken herşeye dayanılmaz bir istekle sarılıp durdum. Ve beni seven herkese delilenmiş kalbim ile inanıp durdum. Ahh, mahvoldum. Güvenirdim duyguların dostluk kokan dokunuşlarına... Inanırdım benim olan kalbin beni aldatmayacağına? Ama şimdi çekiyorum yanlışların cefalarını.

Avuç İçi Kadar Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Avuç içi kadar mutluluk yeter Avuç içi kadar mutluluk yeter

Anı Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh

Ellerim Bomboş Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç Hayatın anlamsızlığını En güzel şeylerin bile yavan kaldığı Aklımın ucundan geçmezdi *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim Ellerim bomboş

Oynatmaya Az Kaldı Bir acayip bekleyiş Sanki dakikalar yok, yıllar geçiyor Beynimin aynasında Örümcekler bağlanmış hücrelerime *** Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler Beklenen kara tren gelmiyor artık Aldatılmış duygular isyan ediyor Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım *** Parlayan gökyüzünden Düşen yağmurlarla ben eridim bittim Canlı bir cenazeyim Kibrit kutularında yanar giderim *** Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler Beklenen kara tren gelmiyor artık Aldatılmış duygular isyan ediyor Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım *** Terelelli lelli lelli Aşık oldum çılgın gibi Terelelli lelli lelli Hiç aklımdan çıkmıyor ki *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım