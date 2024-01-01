Fatih Erkoç

Coşacağım Hep böyle dargın mı bakışacağız Sen bir tebessüm et ben güleceğim Hep böyle dargın mı bakışacağız Sen bir tebessüm et ben güleceğim Hep böyle kırgın mı konuşacağız Sen damla ol ben çözüleceğim Hep böyle kırgın mı konuşacağız Sen damla ol ben çözüleceğim Kollarını aç ben sarılacağım Sabrım bitiyor ah yorulacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Bilirim sık dokur ince elersin Her zaman ilgiyi benden beklersin Bilirim sık dokur ince elersin Her zaman ilgiyi benden beklersin Artık aramızdaki buzlar erisin Sen damla ol ben çözüleceğim Artık aramızdaki buzlar erisin Sen damla ol ben çözüleceğim Kollarını aç ben sarılacağım Sabrım bitiyor ah yorulacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım

Elveda Ey Gençlik Yanarım andıkça geçen günlere Kırılan dallarda solan güllere Artık vakit geldi sorma nereye Elveda ey gençlik elveda ey dost *** Bilirim senin de içinde sızı Bahtımın göklerde sönen yıldızı Kader ayırıyor yollarımızı Elveda ey gençlik elveda ey dost

Can evimden Uçurumun kenarında,gidiyorum yalpa yalpa Bir yanımda hatıralar,bir yanım yasta Düştü düşecek gözlerimden sel gibi yaşlar Akşam oldu,şimdi artık sancılar başlar Aman bu sevda yine beni buldu Işığım kayboldu Yalan bu dünya,tuzağını kurdu Canevimden vurdu... Düşe kalka vardığım yer,biliyorum bir boy arpa Bunca çaba bunca gayret,yüreğim hasta Düştü düşecek gözlerimden sel gibi yaşlar Akşam oldu,şimdi artık sancılar başlar

Anı (Remiks) Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh