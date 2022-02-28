Dertliyim Ruhuma Hicranımı Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Dertliyim Ruhuma Hicranımı
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Dertliyim ruhuma hicrânımı sardım da yine
İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim
Gecenin rengini kattım içimin matemine
Sönen ümid ile günden güne ölgün gibiyim
***
Bahtımın yıldızı sanmıştım seni
Sensiz karanlıktır her günüm Leyla,
Ayrılık Mecnun'a döndürdü beni
Dertliyim yürekten, üzgünüm Leyla
***
Sevda yaman bir çile çekenler düşer dile
Ayrılık ölüm gibi giden gelmiyor Leyla
Gülüm yaprağım soldu gönlüme hazân doldu
Bir ömür harâb oldu onu bilmiyor Leyla