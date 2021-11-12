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Fatih Erkoç
Fatih Erkoç
En Çok Dinlenen Fatih Erkoç Şarkıları
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01
Yine Bir Gülnihal
Fatih Erkoç
03:06
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02
Yürü Be Hey Bulgar Dağı
Fatih Erkoç
03:19
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03
Yazıklar Olsun
Fatih Erkoç
03:31
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04
Yanında Her Kımse
Fatih Erkoç
05:49
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05
Yanık Ömer
Fatih Erkoç
03:17
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