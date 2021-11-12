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7/24 Dinle Fatih Erkoç
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

En Çok Dinlenen Fatih Erkoç Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yine Bir Gülnihal

Fatih Erkoç 03:06
02

Yürü Be Hey Bulgar Dağı

Fatih Erkoç 03:19
03

Yazıklar Olsun

Fatih Erkoç 03:31
04

Yanında Her Kımse

Fatih Erkoç 05:49
05

Yanık Ömer

Fatih Erkoç 03:17

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