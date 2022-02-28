Fatih Erkoç

Divane aşuk gibi Dolaşirum yollarda Divane aşuk gibi Dolaşirum yollarda Kiz senun sebebune Yâr senun sebebune Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul... *** Kiz senun sebebune Yâr senun sebebune Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul... **** Babam seni babandan da Bir kerecuk istesun Babam seni babandan da Bir kerecuk istesun *** Allah'ın emru ilan ilan gelinum olsun desun Allah'ın emru ilan ilan gelinum olsun desun *** Sar belune belune da Trabilus kuşağı Sar belune belune da Trabilus kuşağı Ey kiz sende dermisun Oy kız sende dermisun Alsam ha bu uşağu Alşam ha bu u *** Ey kiz sende dermisun Oy kız sende dermisun Alsam ha bu uşağu Alşam ha bu u *** Al şalım, yeşil şalım da Dünyayı dolaşalum Al şalım, yeşil şalım da Dünyayı dolaşalum Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçka'da buluşalım Maçka'da bulu... *** Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçka'da buluşalım Maçka'da bu...