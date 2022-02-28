Divane Aşık Gibi Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Divane Aşık Gibi
Tüm Şarkıları
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Divane aşuk gibi
Dolaşirum yollarda
Divane aşuk gibi
Dolaşirum yollarda
Kiz senun sebebune
Yâr senun sebebune
Kaldım İstanbul'larda
Kaldım İstanbul...
***
Kiz senun sebebune
Yâr senun sebebune
Kaldım İstanbul'larda
Kaldım İstanbul...
****
Babam seni babandan da
Bir kerecuk istesun
Babam seni babandan da
Bir kerecuk istesun
***
Allah'ın emru ilan ilan
gelinum olsun desun
Allah'ın emru ilan ilan
gelinum olsun desun
***
Sar belune belune da
Trabilus kuşağı
Sar belune belune da
Trabilus kuşağı
Ey kiz sende dermisun
Oy kız sende dermisun
Alsam ha bu uşağu
Alşam ha bu u
***
Ey kiz sende dermisun
Oy kız sende dermisun
Alsam ha bu uşağu
Alşam ha bu u
***
Al şalım, yeşil şalım da
Dünyayı dolaşalum
Al şalım, yeşil şalım da
Dünyayı dolaşalum
Sen yağmur ol, ben bulut
Sen yağmur ol, ben bulut
Maçka'da buluşalım
Maçka'da bulu...
***
Sen yağmur ol, ben bulut
Sen yağmur ol, ben bulut
Maçka'da buluşalım
Maçka'da bu...