Fatih Erkoç

Divane Aşık Divane aşuk gibi Dolaşirum yollarda Divane aşuk gibi Dolaşirum yollarda Kiz senun sebebune Yâr senun sebebune Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul... *** Kiz senun sebebune Yâr senun sebebune Kaldım İstanbul'larda Kaldım İstanbul... **** Babam seni babandan da Bir kerecuk istesun Babam seni babandan da Bir kerecuk istesun *** Allah'ın emru ilan ilan gelinum olsun desun Allah'ın emru ilan ilan gelinum olsun desun *** Sar belune belune da Trabilus kuşağı Sar belune belune da Trabilus kuşağı Ey kiz sende dermisun Oy kız sende dermisun Alsam ha bu uşağu Alşam ha bu u *** Ey kiz sende dermisun Oy kız sende dermisun Alsam ha bu uşağu Alşam ha bu u *** Al şalım, yeşil şalım da Dünyayı dolaşalum Al şalım, yeşil şalım da Dünyayı dolaşalum Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçka'da buluşalım Maçka'da bulu... *** Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçka'da buluşalım Maçka'da bu...

Gidecek Yerim mi Var Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var

Dur Dur demedim mi gitmeden sana Söz vermedim mi her şey adına Bir kere sevmişiz, bin kere sevişmişiz Olmuyor yok sevgilim Denedim, bir daha denedim *** Bitti dedim, gitti dedim Dönmez artık dönmez dedim Kıymetini bilemedim Senden vazgeçemedim *** Son bir öpücük vermedin bana Zor zor gelir bu aşık olana Bir kere sevmişiz, bin kere sevişmişiz Olmuyor yok sevgilim, Denedim, bir daha denedim

Fani Dünya (Rüya) Mutluyum ben yok ki işim Taş ile toprak ile Dümeni tersten yüreğim Yürüyor sevgiyle serseriyim *** Ben giderim sonuna en sonuna Kaderi buyur ederim yanıma ah yanıma Sevmeyi öğrendim annemin kucağında *** Gülmeyi öğrendim belki en zor anımda Al götür bedenimi sahibi değilim ya Derdini kederini sevdiğim fani dünya *** Aşığım sarhoş gibiyim Uçarım gök yüzüne Aldanır bazen yüreğim Bir gülün cilvesine *** Serseriyim ben giderim Sonuna en sonuna Kaderi buyur ederim Yanıma ah yanıma *** Sevmeyi öğrendim annemin kucağında Gülmeyi öğrendim belki en zor anımda Al götür bedenimi sahibi değilim ya Derdini kederini sevdiğim fani dünya

Gel Gel Gel, gel, gel Gel, gel, gel Gel, gel, gel *** Ne senle oluyor ne sensiz oluyor Yaşarken bugünü dün çekilmiyor Ne senle oluyor ne sensiz oluyor *** Gönül bu, derdine her zaman Kendi derman, kendi derman Kendi derman oluyor Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız *** Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Ne senle oluyor ne sensiz oluyor Yaşarken bugünü dün çekilmiyor Ne senle oluyor ne sensiz oluyor Gönül bu, derdine her zaman Kendi derman, kendi derman Kendi derman oluyor Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız *** Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra Gel, gel, gel

Oynama Sürüm sürüm sürünsen de Söz bi daha tövbe etsen de Kalbim aşkın ortasında Atıyor ben dur desem de *** İster gel fırtına Es es üzerimde İster gel dermanım ol Kal kal yüreğimde *** Yeter ki oynama oynama Yeter ki oynama İstersen gel ya da git ama oynama Oynama bana *** Oynama oynama Yeter ki oynama Ölsem de inanmam sana oynama Oynama bana

Sensiz Issız yollarda ne gelen var ne giden Yuvasız kuşlarla yine benim göç eden Sevgilim sen mutlu ol desem de sevgimden Sessiz bir çığlıkla haykırarak içimden *** Ya ben fazlayım bu dünyada Ya da bu dünya sensiz fazla bana (x2) *** Gözlerin uzaklarda yine çıktı menzilden İkimiz bir bütünken yarım kaldık aniden Sevgilim sen mutlu ol desem de sevgimden Sessiz bir çığlıkla haykırarak içimden *** Ya ben fazlayım bu dünyada Ya da bu dünya sensiz fazla bana (x2)

Sıcak Ne şiir ne masal ne yalanlar bu gece Zaman mekan hepsi yalan seninle Aklımı çelen tüm düşler delice Gerçek olacak hadi gel bak bu gece Avuçların yanacak Bedenim çırılçıplak Bu gece ateşim bedeninde yanacak Sıcak çok sıcak Sıcak daha da sıcak olacak Sıcak çok sıcak Sıcak daha da sıcak olacak Bu gece bu gece bu gece

Tek Kadın Eşyalar toplandı, son defa bu gece Dönmek yok artık, yeniden geriye Gidiyorum demek kolay, hatta çeker gidersin de Son bir kez dönüp de, bakınca bu eve Bir an durup da, düşünce geçmişe Vazgeçmek zor olur, dönemezsin istesende **** Hayat geçer gider hızla Keder geçer, hatta aşk da Vazgeçemediğim tek kadın sen olsanda Duramam, kalamam artık burada

Yalan Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Git başımdan bıktım artık Aşkını ele ver, oof Ama sana bir an inanmışım Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalaaan, yalan, yalan Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Git başımdan bıktım artık Aşkını ele ver, oof Ama sana bir an inanmışım Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalaaan, yalan, yalan Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalaaan, yalan, yalan, yalan