Kendine İyi Bak Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Kendine İyi Bak
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Seni aklımdan bir an bile silemem
Ölürüm yoluna ama sana beni sev diyemem
Seni kimselere kıyamam, yar edemem
Sana aşkımı söyleyemem, beni sev diyemem
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İki gözüm, sen benim canımın canısın
O kadar yıl geçse de sen benim kanımsın
Seni ömrümün sonuna kadar severim
Ama nolur sende beni, beni sev diyemem
***
Diyemem, diyemem beni sev diyemem
Diyemem, diyemem benim ol diyemem
Seni aklımdan bir an bile silemem, silemem
Ama nolur sende beni, beni sev diyemem
***
Sana yıllardır hayran hayran bakarım
Sana göz dikeni, gözümü kırpmadan yakarım
Senin aşkın için gerekirse hapis yatarım
Benim olman için dünyaları bile satarım
***
İki gözüm, sen benim canımın canısın
O kadar yıl geçse de sen benim kanımsın
Seni ömrümün sonuna kadar severim
Ama nolur sende beni, beni sev diyemem
***
Diyemem, diyemem beni sev diyemem
Diyemem, diyemem benim ol diyemem
Seni aklımdan bir an bile silemem, silemem
Ama nolur sende beni, beni sev diyemem
***
Diyemem, diyemem beni sev diyemem
Diyemem, diyemem benim ol diyemem
Seni aklımdan bir an bile silemem, silemem
Ama nolur sende beni, beni sev diyemem
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