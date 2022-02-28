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7/24 Dinle Kendine İyi Bak

Kendine İyi Bak Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Kendine İyi Bak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Kendine İyi Bak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendine İyi Bak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Kendine İyi Bak

  • Diyemem

  • Sevdiğimi Paylaşamam

  • Yeminliliyiz

  • Kendine İyi Bak

  • Karalım

  • Yalan mıydı

  • Bay Bay

  • O Gitti

  • Diyemem

  • Senin İçin (Dua Ettim)

  • Elveda

  • Şimdi Gel de İnan

  • Seninle Başım Dertte

  • Çal Çal Oyna

  • Yolcudur Abbas

  • Kırmızı Gülün Adı Var

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