Fatih Erkoç

Seni aklımdan bir an bile silemem Ölürüm yoluna ama sana beni sev diyemem Seni kimselere kıyamam, yar edemem Sana aşkımı söyleyemem, beni sev diyemem *** İki gözüm, sen benim canımın canısın O kadar yıl geçse de sen benim kanımsın Seni ömrümün sonuna kadar severim Ama nolur sende beni, beni sev diyemem *** Diyemem, diyemem beni sev diyemem Diyemem, diyemem benim ol diyemem Seni aklımdan bir an bile silemem, silemem Ama nolur sende beni, beni sev diyemem *** Sana yıllardır hayran hayran bakarım Sana göz dikeni, gözümü kırpmadan yakarım Senin aşkın için gerekirse hapis yatarım Benim olman için dünyaları bile satarım *** İki gözüm, sen benim canımın canısın O kadar yıl geçse de sen benim kanımsın Seni ömrümün sonuna kadar severim Ama nolur sende beni, beni sev diyemem *** Diyemem, diyemem beni sev diyemem Diyemem, diyemem benim ol diyemem Seni aklımdan bir an bile silemem, silemem Ama nolur sende beni, beni sev diyemem *** Diyemem, diyemem beni sev diyemem Diyemem, diyemem benim ol diyemem Seni aklımdan bir an bile silemem, silemem Ama nolur sende beni, beni sev diyemem