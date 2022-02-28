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7/24 Dinle Bebeğim (Sıkı Sıkı)

Bebeğim (Sıkı Sıkı) Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Bebeğim (Sıkı Sıkı) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Bebeğim (Sıkı Sıkı) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bebeğim (Sıkı Sıkı) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Bebeğim (Sıkı Sıkı)

  • Dök Zülfünü Meydana Gel

  • Bebeğim

  • Evleneceksen Gel

  • Kanımı Kaynatıyorsun

  • Sarhoşun Biri

  • Sağır Sultan

  • Seven Üzülür

  • Sıkı Sıkı

  • İki Gün Oldu

  • Ya Onlar Neydi

  • Nedense

  • Hor Görme Garibi

  • Ne Fark Eder

  • Geride Kaldın

  • Yalan

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