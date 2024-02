Fatih Erkoç

Düş Kırıklığı Her gün dön diyorsun bana Her an özlüyormuşsun beni ama Nasıl inanayım sana Her gün acı çektirdin bana Hala duruyor izin Ama yetmez görmüyor gözüm Düş kırıklığı yaşattın her gün bana Saçlarımdaki aklar senden hatıra Yaşlı gözlerim anlatırdı sevgimi İstemem artık dönmem sana Düş kırıklığı yaşattın her gün bana Saçlarımdaki aklar senden hatıra Yaşlı gözlerim anlatırdı sevgimi İstemem artık dönmem sana Her gün dön diyorsun bana Her an özlüyormuşsun beni ama Nasıl inanayım sana Her gün acı çektirdin bana Hala duruyor izin Ama yetmez görmüyor gözüm Düş kırıklığı yaşattın her gün bana Saçlarımdaki aklar senden hatıra Yaşlı gözlerim anlatırdı sevgimi İstemem artık dönmem sana Düş kırıklığı yaşattın her gün bana Saçlarımdaki aklar senden hatıra Yaşlı gözlerim anlatırdı sevgimi İstemem artık dönmem sana

Seni Sana Bırakmam (range) Beni benden alırsan seni sana bırakmam Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi Bilmedin bileceğin yok Yalancı dostlarından elalemin lafından Geçmedin geçeceğin yok *** Beni benden alırsan seni sana bırakmam Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi Bilmedin bileceğin yok Yalancı dostlarından elalemin lafından Geçmedin geçeceğin yok *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi? *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi? *** Sevgilim canım dedikçe Kendini gizler oldun, peşinden sürüklendim ben Çok mu değerli oldum *** Bir aşk var birde aşık İç içe karma karışık, seninle hiç bir ilgisi yok Yalancı dostlarından elalemin lafından Geçmedin geçeceğin yok *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi? *** Bu gönül az mı kahrını çekti Bensiz aşkın neye yarar ki Kaç kere kırdın, yerlere aktım Yaralı kalbim affeder mi?

Ne Sevdalar Yaşadım (range) Ne sevdalar yaşadım sarışındı esmerdi Ne sevdalar yaşadım mavi gözlü dilberdi Ne sevdalar yaşadım benim için özeldi Ne sevdalar yaşadım birbirinden güzeldi *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat *** Hepsinde ayrı bir tat Hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki İmdat Allah'ım imdat

Tabi Tabi (range) Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır sen sakın ha *** Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır sen sakın ha *** Yanıyorum söndürelim mi Tabii, tabii Çıktı ateşim indirelim mi Tabii, tabii Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim *** Yanıyorum söndürelim mi Tabi, tabi Çıktı ateşim indirelim mi Tabi, tabi Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim *** Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır, sen sakın ha *** Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır, sen sakın ha *** Yanıyorum söndürelim mi Tabi, tabi Çıktı ateşim indirelim mi Tabi, tabi Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim *** Yanıyorum söndürelim mi Tabi, tabi Çıktı ateşim indirelim mi Tabi, tabi Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim

Tek Tek (range) Tek tek ağardı bak saçlarım tek tek Tek tek damlıyor göz yaşlarım tek tek Tek tek bıraktılar beni tek *** Birde yarimin hasreti yüreğime oldu ek Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek Birde yavrumun hasreti yüreğime oldu ek Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek *** Tek tek uçtu gönül kuşlarım tek tek Tek tek terk etti tüm dostlarım tek tek Tek tek bıraktılar beni tek *** Birde yarimin hasreti yüreğime oldu ek Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek Birde yavrumun hasreti yüreğime oldu ek Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek *** Tek tek çaldım dost kapısını tek tek Tek tek tanıdım hepsini tek tek Tek tek bıraktılar beni tek *** Birde yarimin hasreti yüreğime oldu ek Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek Birde yavrumun hasreti yüreğime oldu ek Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek *** Bıraktılar beni tek Bıraktılar beni tek...

Gün Ola Harman Ola Yıllar oldu o halim böyle Gün ola harman ola Kor olup dönmeden küle Sabır ola sarmam ola *** Nerde o pembe yarınlar Nerede o kaldırımlar İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** Ye babam ye ye kalmasın Fakir ekmekte bulmasın Dünyayı yesen doymazsın Sabır ola sarmam ola *** Cambaz olduk bak hepimiz İp üstünde kaderimiz Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola Yürüyoruz hep çaresiz Gün ola harman ola *** Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola *** İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola Ah gün ola harman ola Gün ola harman ola İnsanoğlu böyle mi var Gün ola harman ola

Al Al Al Bıktım sahte dostlarımdan Bitmeyen hesaplarımdan aman aman Yakınımdan uzağımdan İçerimden dışarımdan aman aman *** Onun ayrı bunun ayrı Derdi bitmiyor Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar *** Al al al al al al al al ... Ah Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar Al al al al al al al al ... *** İyi dedim kaçtı gitti En zor anımda terketti aman aman Dertlerim hafifleşeydi Herkese ağır gelirdi aman aman *** Bir o yandan bir bu yandan her bir taraftan Ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar *** Al al al al al al al al ... Ah Bir ipte bin cambaz oynar Deliler akıl satar Al al al al al al al al ...

Usta Gel Otur Yanıma, Derdimi Dinle Canım Dediklerim, Yordular Ustam Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam *** Kimseler Halim Sormadı Eyvahsız Günüm Olmadı Tükendim, Bir Şey Kalmadı! Bu Nasıl Yaşamak Ustam? Bu Nasıl Yaşamak Ustam? *** Elveda Gençliğim, Elveda Derde Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! *** Çareler İçinde, Çaresiz Kaldım Ben Bıktım, Bu Çilem Bitmedi Ustam Cefadan Payıma, Düşeni Aldım Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam Cefadan Payıma, Düşeni Aldım Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam *** Kimseler Halim Sormadı Eyvahsız Günüm Olmadı Tükendim, Bir Şey Kalmadı! Bu Nasıl Yaşamak Ustam? Bu Nasıl Yaşamak Ustam? *** Elveda Gençliğim, Elveda Derde Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! *** Elveda Gençliğim, Elveda Derde Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade! Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam! Helal Et Ustam

Haram Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Yaşıyorsam bakma yaşadığıma Ben aslında sensiz bir ölüyüm Ağlıyorsam bakma ağladığıma Sen ellerin yari oldun neyleyim *** Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram *** Haram... Bundan sonra seni sevmek haram Bundan sonra seni görmek haram Senden sonra senle olmak haram Senle olan her şey bana haram

Adım İbrahim Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Durduğuma bakma sakın mülayim Sevdiğine kurban bu can her daim Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim Olup saklayana benzetme beni Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim Korkup kaçanlara benzetme beni *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Dünyalar sizin olsun Zalımın kızı bende Zalımın kızı bende *** Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende Çok sizde azı bende Herkesin gözü bende

Yanarım Hiç gitmemiş gibisin kokun hala tenimde Sen beni unutsan da yüreğim seninle Hiç gitmemiş gibisin kokun hala tenimde Sen beni unutsan da yüreğim seninle *** Kor ateşler içinde Yanıyorum yemin olsun Seni benim kadar kimse Sevmeyecek biliyorsun *** Kor ateşler içinde Yanıyorum yemin olsun Seni benim kadar kimse Sevmeyecek biliyorsun *** Yanarım yanarım sevgimize Yanarım yanarım ikimize Yanarım yanarım ne oldu bize *** Yanarım yanarım sevgimize Yanarım yanarım ikimize Yanarım yanarım ne oldu bize *** Ben seni unutmadım İnan unutamadım Gittin ya bu gönlümü Bir türlü avutamadım *** Ah ben seni unutmadım İnan unutamadım Gittin ya bu gönlümü Bir türlü avutamadım *** Ah kor ateşler içinde Yanıyorum yemin olsun Seni benim kadar kimse Sevmeyecek biliyorsun *** Kor ateşler içinde Yanıyorum yemin olsun Seni benim kadar kimse Sevmeyecek biliyorsun *** Yanarım yanarım sevgimize Yanarım yanarım ikimize Yanarım yanarım ne oldu bize *** Yanarım yanarım sevgimize Yanarım yanarım ikimize Yanarım yanarım ne oldu bize *** Yanarım yanarım ikimize Yanarım yanarım sevgimize Yanarım yanarım ne oldu bize

Su Ver Leylam Gece gündüz arıyorum Uçan kuştan soruyorum Aşkın ile ateş oldum Su ver Leyla'm, yanıyorum Su ver Leyla'm, yanıyorum *** Aşkın ile ateş oldum Aşkın ile ateş oldum Su ver Leyla'm, yanıyorum Su ver Leyla'm, yanıyorum *** Beyaz giydim, karelendi Ciger parem parelendi Deli gönül alevlendi Su ver Leyla'm, yanıyorum Su ver Leyla'm, yanıyorum *** Deli gönlüm alevlendi Deli gönlüm alevlendi Su ver Leyla'm, yanıyor Su ver Leyla'm, yanıyor *** Yar elinden bade içtim Görünmez dertlere düştüm Vallahi ben benden geçtim Su ver leylam, yanıyorum Su ver leylam, yanıyorum *** Billahi ben benden geçtim Vallahi ben benden geçtim Su ver leylam, yanıyorum Ah su ver leylam, yanıyorum

Süryani Bir alev çıktı havından Tutuşturdu her bir yani Bir alev çıktı havından Tutuşturdu her bir yani *** Bir o yani bir bu yani Mahallemizden var süryani Bir o yani bir bu yani Heyyom şapkan ey bu yani *** Bir o yani bir bu yani Bir o yani bir bu yani Öpeydim sol yanağından Koy çatlasın öbür yani Öpeydim sol yanağından Koy çatlasın öbür yani *** Bir alev yandırdı cani Kül etti canı canani Bir alev yandırdı cani Kül etti canı canani *** Ne kül kaldı ne dumani Heyyom sapkan ey bu yani Ne kül kaldı ne dumani Heyyom şapkan ey bu yani *** Bir o yani bir bu yani Bir o yani bir bu yani Ah öpeydim sol yanağından Koy çatlasın öbür yani Ah öpeydim sol yanağından Koy çatlasın öbür yani