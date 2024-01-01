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7/24 Dinle Tek Tek

Tek Tek Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Tek Tek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Tek Tek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Tek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Tek Tek

  • Düş Kırıklığı

  • Seni Sana Bırakmam (range)

  • Ne Sevdalar Yaşadım (range)

  • Tabi Tabi (range)

  • Tek Tek (range)

  • Gün Ola Harman Ola

  • Al Al Al

  • Usta

  • Haram

  • Adım İbrahim

  • Yanarım

  • Su Ver Leylam

  • Süryani

  • Bir Oda Yaptırdım

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