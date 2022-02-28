Ellerim Bomboş Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Ellerim Bomboş
-
Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç
Hayatın anlamsızlığını
En güzel şeylerin bile yavan kaldığı
Aklımın ucundan geçmezdi
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
Ellerim bomboş
-
Her zaman az veren candan verirmiş
Bana biraz ümit, biraz sevgi ver
Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"?
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Her zaman az veren candan verirmiş
Bana biraz ümit, biraz sevgi ver
Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"?
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Açtım ellerimi dilenci gibi
Çok görme ne olur, çevirme geri
Küçük bir çocuğun sevinci gibi
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Ne dünyalar kadar ne yerden göğe
Sevgi sözcüğünden birkaç kelime
Özleminle dolu, seven kalbime
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Ne dünyalar kadar ne yerden göğe
Sevgi sözcüğünden birkaç kelime
Özleminle dolu, seven kalbime
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Açtım ellerimi dilenci gibi
Çok görme ne olur, çevirme geri
Küçük bir çocuğun sevinci gibi
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Açtım ellerimi dilenci gibi
Çok görme ne olur, çevirme geri
Küçük bir çocuğun sevinci gibi
Avuç içi kadar mutluluk yeter
***
Avuç içi kadar mutluluk yeter
Avuç içi kadar mutluluk yeter
-
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
****
Senden kalan tek anı bu
Solgun sayfadaki güller
Alır beni götürürler
Sevgi dolu yıllara
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
***
Ne kadar güzeldi o günler
Acının kucağındaki düşler
O sıcak heyecanlı geceler
Şimdi arkadaş oldu bana
Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh
-
Bir acayip bekleyiş
Sanki dakikalar yok, yıllar geçiyor
Beynimin aynasında
Örümcekler bağlanmış hücrelerime
***
Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler
Beklenen kara tren gelmiyor artık
Aldatılmış duygular isyan ediyor
Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
***
Parlayan gökyüzünden
Düşen yağmurlarla ben eridim bittim
Canlı bir cenazeyim
Kibrit kutularında yanar giderim
***
Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler
Beklenen kara tren gelmiyor artık
Aldatılmış duygular isyan ediyor
Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
***
Terelelli lelli lelli
Aşık oldum çılgın gibi
Terelelli lelli lelli
Hiç aklımdan çıkmıyor ki
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
***
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?
Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım
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