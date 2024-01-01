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7/24 Dinle Kör Randevu

Kör Randevu Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Kör Randevu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Kör Randevu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kör Randevu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Kör Randevu

  • Ellerim Bomboş (Remiks)

  • Elveda Ey Gençlik

  • Sensiz Olamam

  • Korkmazdım

  • Hani Sevenler Nerde

  • Can evimden

  • Kör Kuyular

  • Gel Ey Seher

  • Anı (Remiks)

  • Yol Verin A Dostlar

  • Coşacağım

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