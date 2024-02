Fatih Erkoç

Hep böyle dargın mı bakışacağız Sen bir tebessüm et ben güleceğim Hep böyle dargın mı bakışacağız Sen bir tebessüm et ben güleceğim Hep böyle kırgın mı konuşacağız Sen damla ol ben çözüleceğim Hep böyle kırgın mı konuşacağız Sen damla ol ben çözüleceğim Kollarını aç ben sarılacağım Sabrım bitiyor ah yorulacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Bilirim sık dokur ince elersin Her zaman ilgiyi benden beklersin Bilirim sık dokur ince elersin Her zaman ilgiyi benden beklersin Artık aramızdaki buzlar erisin Sen damla ol ben çözüleceğim Artık aramızdaki buzlar erisin Sen damla ol ben çözüleceğim Kollarını aç ben sarılacağım Sabrım bitiyor ah yorulacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Sen bir adım at ben koşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım Yeter ki sen çağla ben coşacağım