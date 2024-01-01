Fatih Erkoç

Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç Hayatın anlamsızlığını En güzel şeylerin bile yavan kaldığı Aklımın ucundan geçmezdi *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Sen misin bu hâllerde olmama sebep İnanmak gelmiyor içimden Oysaki durmaksızın süren kavgalar Meğer aşkın cilveleriymiş *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim *** Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla Güneşin kavurduğu bir çöldeyim Ellerim bomboş