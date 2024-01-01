Ellerım Bombos (remıx) Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Ellerım Bombos (remıx)
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Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç
Hayatın anlamsızlığını
En güzel şeylerin bile yavan kaldığı
Aklımın ucundan geçmezdi
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Sen misin bu hâllerde olmama sebep
İnanmak gelmiyor içimden
Oysaki durmaksızın süren kavgalar
Meğer aşkın cilveleriymiş
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
***
Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı
Ateşe atılmış bir demir gibi kor hâlâ
Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla
Güneşin kavurduğu bir çöldeyim
Ellerim bomboş