Penceremden Gökyüzüne Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Penceremden Gökyüzüne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Penceremden Gökyüzüne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Penceremden Gökyüzüne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç
Penceremden Gökyüzüne
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Gözlerinde saklanmış arzular gibi
Aşka davet ediyor bakışın beni
Gizli bir gülümseyiş çaldı kalbimi
Bir yudum içmeden sarhoşum sanki
***
Gel desem gelir misin
Kendi gönlünce
Sev desem sever misin beni
***
Özledim deniz kokan
Yeşil gözlerini
Özledim deli gibi seni
***
Elveda tatlım
Elveda sana
Elveda biten yarınlara
Yaşlı gözlerle
Bakma ne olursun
Kalbimi deler bu elveda
***
Görmedim senin kadar aşka bağlayan
Bilmedim senin gibi sevgi çağlayan
Yeryüzünde var mı ki böyle ağlayan
Bir yudum içmeden sarhoşum sanki
***
Gel desem gelir misin
Kendi gönlünce
Sev desem sever misin beni
***
Özledim deniz kokan
Yeşil gözlerini
Özledim deli gibi seni
***
Elveda tatlım
Elveda sana
Elveda biten yarınlara
Yaşlı gözlerle
Bakma ne olursun
Kalbimi deler bu elveda
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Ben böyle her gece süzülürüm
Penceremden gökyüzüne
Seyrederim hayalleri dürbünümle
Neler neler neler yok içlerinde
***
Seni nasıl terk etmişim anlamıyorum
İstesem de gözyaşımı tutamıyorum
O güzel günleri düşünüp ağlıyorum
Umutsuzca seni bekliyorum
***
Sesin hala yankılarla kulaklarımda
Gülüşün kazılmış beynimin aynasına
Emin değilim sensiz yaşayacağıma
Ne olur affedip dönsen yine bana
***
Ben böyle her gece süzülürüm
Penceremden gökyüzüne
Seyrederim hayalleri dürbünümle
Neler neler neler yok içlerinde
***
Biliyorum başka biri var kollarında
Ama biliyorum sende aşıksın bana
Öyleyse haydi koş geçmesin zaman boşa
Mutluluktan sarhoş olalım doya doya
***
Aşığım ben sana söylediğim sözlere inanmasan da
Terk edip her şeyi koşmasan da bekleyen kollarıma
***
Ben böyle her gece süzülürüm
Penceremden gökyüzüne
Seyrederim hayalleri dürbünümle
Neler neler neler yok içlerinde
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