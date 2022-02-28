Fatih Erkoç

Gözlerinde saklanmış arzular gibi Aşka davet ediyor bakışın beni Gizli bir gülümseyiş çaldı kalbimi Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda *** Görmedim senin kadar aşka bağlayan Bilmedim senin gibi sevgi çağlayan Yeryüzünde var mı ki böyle ağlayan Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda