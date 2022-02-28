Fatih Erkoç

-
Esmerim biçim biçim
Ölürüm esmer için
Âlem bana düşmandır
Esmer sevdiğim için, loy
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Bir taş attım havaya
Düştü mapus hanaya
15 kızı kandırdım
Bir şişe lavantaya, loy
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Esmerin ağı gerek
Alnında dağı gerek
Yâri esmer olanın
Zincirden bağı gerek, loy
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstünden
Siyah puşu bağlamış
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim
Kibar yârim esmerim
-
Kalbimin hala kırık bir yanı
Geçmişi silmenin bir yolu lazım
Vicdanı zorlar ya ihanet hani
Geleceği görmenin bir yolu lazım
***
Derdim bir değil ki çare bulunsun
Yüreğim kararsız çırpına dursun
Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun
Buralardan kaçmanın bir yolu lazım
***
Yolumu çizmiş kader
Her günüm dünden beter
Hayat oyununda bir enkaz almanın
Bir yolu lazım bir yolu lazım
Benim acilen hayatla barışmam lazım
Bir yolu lazım
-
Azalır fâni zaman
Çoğalır aşka sevdam
İsterse aşk diz çöker önümde
Boyun eğer kadere
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Son nefeste hep birlikte
Kalsan benimle
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk, dön yoluma
Azalırsa zaman hatıralar yetmez
Aşk, dön yoluma
Beni benle sakın tek başıma bırakma
***
Aşk (aşk)
Aşk (aşk)
Aşk, dön yoluma (aşk, dön yoluma)
Aşk, bırakma (aşk, bırakma)
-
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
***
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
Yapamam, söz veremem, sonu yok, senle olamam
Kapalı bir kapısı, acılı yaslı yüreğim
***
Alaca düştü gönlüme, baharı saklı sevgimin
Yaralı, gelme üstüne, inadı haklı sevgimin
Acılıyım, yaralıyım, ah dur
***
Kanarsam bir daha yasaklı aşklara
Kanarsam dili kara yalanlara
Olmaz, kendim olamam, zorla var olurum
Yarınsız gecelere boğulurum
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
(Kollarına, kollarına, kollarına)
***
Sebebim, ah dünlerim, sebebim, zor günlerim
Dualarım Tanrıya, düşürmesin bir daha yasak aşkın kollarına
Sebebim, ah dünlerim, zor günlerim
***
Sonu yok, senle olamam
Yasak aşkın kollarına
Sebebim (Sebebim, sebebim, sebebim)
-
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Bu hâller sana yakışmıyor
Hislerim sana güvenmiyor
Batmışsın yalanın ortasına
Sen nasıl delikanlısın?
***
Lafta seveni kalbim çekemiyor
Yanlışa da tahammül edemiyor
Dur demeyi de öğrendim
Her şey bana boş geliyor
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
***
Yaşa ve gör hep hayal ederek
Beni unut acılar çekerek
Senin yalanların bitmeyecek
Adını söylüyorum, zavallısın
-
Silinmiyor adın sevda yolunda
Bilinmiyor yarın hayat yolunda
Bugün yarım kalır sen olmayınca
Biraz ahım kalır yalan olursa
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Silinmiyor adın sevda yolunda
Bilinmiyor yarın hayat yolunda
Bugün yarım kalır sen olmayınca
Biraz ahım kalır yalan olursa
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
***
Gel, acımı dindir
Ah, beni sevindir
Sev, sonumuzu sen yaz aşkınla
-
Başkasından aldım kara haberi
Her şey bitti
İhanetle bozdun sen aramızı
***
Bin yalanla gelme sakın yanıma
Çoktan bitti
Çıkmaz artık gül teninden el kiri
***
Tövbe et, destur çek ama
Yok bir fayda
Geldik biz yol ayrımına
Müsaade bana, usta
***
Buraya kadar, git hadi güle güle yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Başkasından aldım kara haberi
Her şey bitti
İhanetle bozdun sen aramızı
***
Bin yalanla gelme sakın yanıma
Çoktan bitti
Çıkmaz artık gül teninden el kiri
***
Tövbe et, destur çek ama
Yok bir fayda
Geldik biz yol ayrımına
Müsaade bana, usta
***
Buraya kadar, git hadi güle güle yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
***
Buraya kadar, git hadi güle güle, yâr
Gün olur geçer kalpteki yaralar
Şimdi kalbim acır, sanma böyle kalır
Elbet unutulur, yerini başkası alır
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