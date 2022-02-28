Fatih Erkoç

-
Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim?
Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim?
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Yeleğimin içinde mavi boncuk nazarlık
Benim yâre hediyem bir ufacık gerdanlık
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri
Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Sırtımdaki yeleği sen örmedin mi yârim?
Kızlarla konuşurken sen görmedin mi yârim?
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
***
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
Evreşe yolları dar, dar
Bana bakma, benim yârim var
-
Ah bir ataş ver cigaramı yakayım
Sen salın gel ben boyuna bakayım
***
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Ah çatal olur efelerin yüreği
***
Ah vur ataşı Gavur Sinan boyansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
***
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
***
Ah çatal olur efelerin yüreği
Ah çatal olur efelerin yüreği
-
Evlerinin önü yoldur
Yoldan geçen karakoldur
Evinizin önü yoldur
Yoldan geçen karakoldur
***
Kurban olam sarı gelin
Gel testini bizden doldur
Kurban olam sarı fadimem
Gel testini bizden doldur
***
Al fadimem gül fadimem
Yanakların bal fadimem
Al fadimem gül fadimem
Yanakların bal fadimem
***
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl fadimem
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl fadimem
***
Şu dağların burcumusun
Kız boynumun borcu musun
Şu dağların burcumusun
Kız boynumun borcu musun
***
Kurban olam nazlı gelin
Sen kötünün harcımısın
Kurban olam nazlı gelin
Sen kötünün harcımısın
***
Al fadimem gül fadimem
Yanakların bal fadimem
Al fadimem gül fadimem
Yanakların bal fadimem
***
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl fadimem
Uyan uyan sabah oldu
Namazını kıl fadimem
-
Bahçalarda mor beni
Verem ettin sen beni
Bahçalarda mor beni
Verem ettin sen beni
***
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Eller sarıyor seni
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Bahçelarda söz olur
Gül açılır yaz olur
Bahçelarda söz olur
Gül açılır yaz olur
***
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
Gülün ömrü az olur
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
***
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin
-
-
Arpa buğday daneler
Aman arpa buğday daneler
Aman yıkılsın meyhaneler
Yavrum yıkılsın meyhaneler
***
Terzi elin kırılsın
Aman terzi elin kırılsın
Aman dar geliyor düğmeler
Yavrum dar geliyor düğmeler
***
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
***
Arpa buğday çecolur
Aman arpa buğday çecolur
Aman güzeller güleç olur
Yavrum güzeller güleç olur
***
Meyil verme güzele
Aman meyil verme güzele
Aman ayrılması güç olur
Yavrum ayrılması güç olur
***
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
***
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle
-
-
Tellidir yavrum anam tellidir tellidir amman
***
Denizli'nin horozları bellidir
Ötüver de gülibiğim biyo ötüver
Geniş oğlan gam zamanı değildir
Geniş oğlan gam zamanı değildir
***
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Biyo atıver de gocaman gız
İliman göbekten amanın iliman göbekten
***
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
***
Telli gelin tüllü gelin geliyor geliyor amman
***
Ganat açmış tüylerini beleyor
Ötüver de çil horozum biyo ötüver
Telli gelin hashasımdan ölüyor
Tüylü gelin gahırından türüyor
***
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Biyo atıver de gocaman gız
İliman göbekten amanin iliman göbekten
***
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün çil horozu görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
***
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Biyo atıver de gocaman gız
İliman göbekten amanın iliman göbekten
***
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
-
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
***
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
***
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
***
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
***
Yunus durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
Yunus durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
***
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni
***
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
***
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
***
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
-
Bülbülüm Altın Kafeste
Öter Aheste Aheste
Ötme Bülbül Yarim Hasta
Ah Neyleyim Şu Gönlüme
Hasret Kaldım Sevdiğime
***
Ben Sana Dayanamam Yarim
Ben Sana Aldanamam
Ben Sana Aldanamam Yarim
Yarim Ben Sana Dayanamam
***
Bülbülleri Har Ağlatır
Aşıkları Yar Ağlatır
Ben Feleğe Neylemişim
Beni Her Bahar Ağlatır
***
Ben Sana Dayanamam Yarim
Ben Sana Aldanamam
Ben Sana Aldanamam Yarim
Yarim Ben Sana Dayanamam
-
Çay elinden o yana
Gidelum yali yali
Gidelum yali yali
Gidelum yali
***
Sirtındaki sepetun
Ben olayım hamali
Ben olayım hamali
Ben olayım ha
***
Sirtındaki sepetun da
Ben olayım hamali
Ben olayım hamali
Ben olayım ha
***
Sepetunun ipleri
Keseyi omuzuni
Keseyi omuzuni
Keseyi omu
***
Aç beyaz peştemali
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yu
***
Aç beyaz peştemali
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yuzuni
Bir göreyum yu
***
Karlı dereden beri
Yeşil çay bahçeleri
Yeşil çay bahçeleri
Yeşil çay bahçe
***
Çay filizi toplayi
Peştamalli kızları
Peştamalli kızları
Peştamalli kız
***
Çay filizi toplayi da
Peştamalli kızları
Peştamalli kızları
Peştamalli kız
***
Aç beyaz peştamali
Bir göreyim yuzuni
Bir göreyim yuzuni
Bir göreyim yu
-
Deli gönül geze gelirsin
Arı gibi her çiçekten alırsın
Nerde güzel görsen orada kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül
Nerde güzel görsen orada kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül
***
Santur mu istersin saz mı istersin
Ördek mi istersin kaz mı istersin
Tomurcuk memeli kız mı istersin
Tomurcuk memeli kız mı istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
***
Karacaoğlan der okuyam yazam
Keleş değilim ki gel bağlar bozam
Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen
Ben senin derdini çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
***
Çıkıp yücelere bakmak istersin
Coşkun sular gibi istersin
Her güzelle yatıp kalkmak istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
Her güzelle yatıp kalkmak istersin
Ben senin derdini çekemem gönül
***
Karacaoğlan der okuyam yazam
Keleş değilim ki kervanlar
Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen
Ben senin derdini çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
***
Karacaoğlan der okuyam yazam
Keleş değilim ki kervanlar
Giyinsen kuşansan bir hoşça gezsen
Ben senin derdini çekemem gönül
Ben senin derdini çekemem gönül
-
Eledim, eledim, höllük eledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim
Aynalı beşikte yavrum bebek beledim
***
Büyüttüm, besledim, asker eyledim
Gitti de gelmedi yavrum, buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare
***
Bir güzel simadır aklımı alan
Aşkın sevdasını canan serime saran
Aşkın sevdasını canan serime saran
***
Bizi kınamasın ehl-i dil olan
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare
***
Gitti de gelmedi yavrum buna ne çare
Yaktı yüreğimi canım, buna ne çare
-
Esmerim biçim biçim
Ölürüm esmer için
Âlem bana düşmandır
Esmer sevdiğim için, loy
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Bir taş attım havaya
Düştü mapus hanaya
15 kızı kandırdım
Bir şişe lavantaya, loy
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Esmerin ağı gerek
Alnında dağı gerek
Yâri esmer olanın
Zincirden bağı gerek, loy
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
***
Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstünden
Siyah puşu bağlamış
***
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim
Kibar yârim esmerim
-
Evleri var ay aman hana hana
Men kül oldum ay aman ay aman yana yana
***
Yaylığının yanı buta
Meni saldın ay aman ay aman yanar oda
***
Obaları ay aman oyma oyma
Yalan sözdür ay aman ay aman yardan duyma
***
Özü gül leblerin gayma
Yalan sözdür ay aman ay aman yardan duyma
-
Gurbette Ömrüm Geçecek
Bir Daracık Yerim De Yok
Oturup Derdim Dökecek
Bir Vefalı Yarim De Yok
***
Aman Aman,Aman Aman
Aman Aman,Aman Aman
Bir Vefalı Yarimde Yok
***
Gönlüme Bir Güzele Düştü
Sarfedecek Malım Da Yok
Özendim Derviş Olmaya
Hırka İle Şalım Da Yok
***
Aman Aman,Aman Aman
Aman Aman,Aman Aman
Bir Vefalı Yarimde Yok
***
Dünya Derler O Da Fani
Toprak Alır Tatlı Canı
Hasta Düştüm İlaç Hani
Bir Acısız Ölüm De Yok
***
Aman Aman,Aman Aman
Aman Aman,Aman Aman
Bir Vefalı Yarimde Yok
-
Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
***
On beşliler geliyor
Yârimin gözü yaşlı
***
Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
***
Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
-
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım
Gelene gidene gidene gidene yoldaş olaydım
***
Bacısı güzele kardaş olaydım
Bacısı güzele kardaş olaydım
***
Kalk gidek mey hala halaya çay
Hala halaya mey hala halaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
***
Kalk gidek mey hala halaya çay
Hala halaya mey hala halaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
***
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe boynunda zincir
Zinciri çok sallama kolların incir
Zinciri çok sallama kolların incir
***
Kalk gidek mey hala halaya çay
Hala halaya mey hala halaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
***
Kalk gidek mey hala halaya çay
Hala halaya mey hala halaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın hakkın divanında divanında divanında
Doğru da söylensin
-
-
-
Yârim İstanbul'dan kaçıverelim
Pılıyı pırtıyı satıverelim
***
Ufacık olsun evimiz
İçine dolsun sevgimiz
Azıcık olsun gelenimiz gidenimiz
***
Yârim İstanbul'a hayran mısın
Taşına toprağına bayılan mısın
***
Sana ne lâzım bilirim
İstesen ben veririm
Aman iki gözünü seveyim
Of deme bana
***
Orası İstanbul'dan daha güzeldir
Yeşili mavisi ona bedeldir
***
Açılıverelim denize
Havayı çekelim içimize
Sarılalım birbirimize
Of deme bana…
-
Benden selam eyle sevgili yare
Perişan hatırın sor seher yeli
Bildir ahvalimi, dostuma benim
Sevdiğim ne söyler, sor seher yeli
Bildir ahvalimi dostuma benim
Sevdiğim ne söyler, sor seher yeli
***
Karacoğlan bulma, kusur huyuna
Kurban olam kaşlarının yayına
Benim için dostun, uğra yanına
Uğra sen yanına, gör seher yeli
Benim için dostun, uğra yanına
Uğra sen yanına, gör seher yeli
***
Sen seher yelisin esersin yakın
Dağıtma kakülün enginde sakın
Erkeğin yanında bulunma sakın
Var da bir tenhada sor seher yeli
Erkeğin yanında bulunma sakın
Var da bir tenhada sor seher yeli
***
Karacoğlan bulma, kusur huyuna
Kurban olam kaşlarının yayına
Benim için dostun, uğra yanına
Uğra sen yanına, gör seher yeli
Benim için dostun, uğra yanına
Uğra sen yanına, gör seher yeli
Uğra sen yanına, gör seher yeli
Uğra sen yanına, gör seher yeli
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