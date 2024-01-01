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7/24 Dinle Penceremden Gökyüzüne

Penceremden Gökyüzüne Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Penceremden Gökyüzüne şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Penceremden Gökyüzüne şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Penceremden Gökyüzüne sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Penceremden Gökyüzüne

  • Geceler

  • Elveda Tatlım

  • Penceremden Gökyüzüne

  • Aşık Oldum

  • Baştan Çıkar

  • Gel Demedin mi

  • Gel Dostum

  • Gözler Uykuda

  • Pıtı Pıtı

  • Sen Benimsin

  • Sevmenin Tam Zamanı

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