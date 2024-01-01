Fatih Erkoç

-
Söylemediğin söz kalmadı bana
Küfürün bini bir para
Öyle dertler açtın ki sen başıma
İsyan ettim en sonunda
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Kendi başına buyruk biriydim ben
Esir aldın ezdin beni sen
Ne cevherlerim vardı ah eskiden
Sildin süpürdün hepsini sen
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Nerden buldum aşık oldum sevdalı bakışlarına
Sevgi dolu bir insandım derinden yaralandım
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Nerden buldum aşık oldum sevdalı bakışlarına
Sevgi dolu bir insandım derinden yaralandım
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
Gel demedin mi sev demedin mi
Mercimeği fırına koy demedin mi
Hem geliverdim hem seviverdim
Mercimeği fırına koyuverdim
-
Bu hale gelmeme sen sebep oldun
Bu hale gelmeme sen sebep oldun
Tufan mısın, yağmur musun, sel misin?
Kötü günlerimi bir fırsat bildin
Düşman mısın dost mu, bilmem el misin?
***
Kötü günlerimi bir fırsat bildin
Düşman mısın dost mu, bilmem el misin?
Düşman mısın dost mu, bilmem el misin?
***
İnandım sözüne, candan dinledim
İnandım sözüne, candan dinledim
Düşeli sevdana nice inledim
Ne olduğun meçhul sanma anladım
Sazımda inleyen sırma tel misin?
***
Ne olduğun meçhul sanma anladım
Sazımdan inleyen sırma tel misin?
Sazımda inleyen sırma tel misin?
***
Bir defa kötüye çıkınca adım
Bir defa kötüye çıkınca adım
Kalmadı burada düzenim tadım
Sana kavuşmaktır bir tek muradım
Yoksa Nurşaniye sen ecel misin?
***
Sana kavuşmaktır en son muradım
Yoksa Nurşaniye sen ecel misin?
Yoksa Nurşaniye sen ecel misin?
-
Sana bağlı aşk ipimi çözdün işte mutlu musun
Derdim çile gam yükünü ezdin işte mutlu musun
Derdim çile gam yükünü ezdin işte mutlu musun
Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın
***
Seyret gece mehtabını dinle aşkın hıtabını
Kalleşliğin kitabını yazdın işte mutlu musun
Kalleşliğin kitabını yazdın işte mutlu musun
Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın
***
Sevmem sevda pazarını sevda sözü yazarını
Nurşani'nin mezarını kazdın işte mutlu musun
Nurşani'nin mezarını kazdın işte mutlu musun
Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın
Mutlu musun, mutlu musun son yuvamda tatlı mısın
-
Yeter ömrümü yeme
Benide düşün benide
Dediğim dedik deme gel
Benide düşün benide
***
Hasretinle ile yanarım
Kim ne derse kanarım
Etrafında dönerim gel
Benide düşün benide
***
Benide düşün benide
Benide düşün benide
Hep kendini düşünme gel
Benide düşün benide
***
Çağır beni yanına
Can katayım canına
Elin koy vicdanına gel
Benide düşün benide
***
Sevdan ile yanarım
Kim ne derse kanarım
Etrafında dönerim gel
Benide düşün benide
***
Benide düşün benide
Benide düşün benide
Hep kendini düşünme gel
Benide düşün benide
***
Devda yüklü yürürüm
Sabırsızca dururum
Yok mu benim gururum gel
Benide düşün benide
***
Sevdan ile yanarım
Kim ne derse kanarım
Etrafında dönerim gel
Benide düşün benide
***
Benide düşün benide
Benide düşün benide
Hep kendini düşünme gel
Benide düşün benide
-
Bu gecede uykuları boldum gülom gülom gülom senin için
Terk etmedim bu diyari kaldim gülom gülom gülom senin için
Kaldım gülom gülom gülom senin için
Kaldım gülom gülom gülom senin için
Terk etmedim bu diyarı kaldım gülom gülom gülom senin için
Kaldım gülom gülom gülom senin için
Kaldım gülom gülom gülom senin için
***
Şimdi senden çok uzakta, ne olduysa oldu haktan
Biraktığın son duraktan geldim gülom gülom gülom senin için
Geldim gülom gülom gülom senin için
Geldim gülom gülom gülom senin için
Bıraktığın son duraktan geldim gülom gülom gülom senin için
Geldim gülom gülom gülom senin için
Geldim gülom gülom gülom senin için
***
Nurşanide hal kalmadı, tutacağım dal kalmadı
Geçti bahar gül kalmadı
Soldum gülom gülom gülom senin için
Soldum gülom gülom gülom senin için
Soldum gülom gülom gülom senin için
Geçti bahar gul kalmadı
Soldum gülom gülom gülom senin için
Soldum gülom gülom gülom senin için
Soldum gülom gülom gülom senin için
-
Sevgisiz dünyada ağlayan görme
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Hayale benziyor murada ermek
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Hayale benziyor murada ermek
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Yeşili çok sevdik ormanı gırdık
Savaşta çocuğu kadını vurduk
Açlığa çok gızdık zengin koruduk
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Açlığa çok kızdık zengin koruduk
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Kimimiz han iken erkenden yettik
Sellerle depremle yok olup gittik
Haraba virane yerlerde yattık
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Haraba virane yerlerde yattık
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Nurşani söylüyor anlayan yoktur
Dertler çoğaldıkça çaresiz doktor
Elden birşey gelmez gelmez bu kadar çoktur
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
***
Elden birşey gelmez gelmez bu kadar çoktur
Yinede bu halde yaşam sürüyor
Yaşam sürüyor
-
Umut bağım yeşermeden
Dallarına dolu değdi
Geçti gençlik gün görmeden
Sanki poyraz yeli değdi
***
Geçti gençlik gün görmeden (Oyy oyy)
Sanki poyraz yeli değdi
Köprüden mi atam beni
Pazardamı satam beni
***
Ne de tatlı canın varmış
Söyle nerden atam beni
Ne de tatlı canın varmış (Oyy oyy)
Söyle nerden atam beni
***
Köprüden mi atam beni
Pazardamı satam beni
Ne de tatlı canın varmış
Söyle nerden atam beni
***
Ne de tatlı canın varmış (Oyy oyy)
Söyle nerden atam beni
***
Baharımı kış eyledin
Hayalimi düş eyledin
Baharımı kış eyledin
Hayalimi düş eyledin
***
Daha birşey söylemeden
İki gözüm yaş eyledin
Daha birşey söylemeden
İki gözüm yaş eyledin
***
Köprüden mi atam beni
Pazarda mı satam beni
Ne de tatlı canın varmış
Söyle nerden atam beni
***
Ne de tatlı canın varmış
Söyle nerde atam beni
***
Köprüden mi atam beni
Pazarda mı satam beni
Ne de tatlı canın varmış
Söyle nerden atam beni
***
Ne de tatlı canın varmış (Oyy)
Söyle nerde atam beni
-
El değip kanatma saranım gelsin
Kanar gizli gizli sevdan bağrımda
Bu yarayı bana verenim gelsin
Yanar gizli gizli sevdan bağrımda
***
Gel desem gelir miydin
Gül desem güler miydin
Ben yoluna canımı koydum
Öl desem ölmez miydin
Öl desem ölmez miydin
***
Gel desem gelir miydin
Gül desem güler miydin
Ben yoluna canımı koydum
Öl desem ölmez miydin
Öl desem ölmez miydin
***
Bulamadım bir benzerini eşini
Hâlim olsa bırakmazdım peşini
O da benim gibi saçını başını
Yolar gizli gizli sevdan bağrımda
***
Gel desem gelir miydin
Gül desem güler miydin
Ben yoluna canım koydum
***
Öl desem ölür müydün
Öl desem ölür müydün
Gel desem gelir miydin
Gül desem güler miydin
***
Ben yoluna canım koydum
Öl desem ölür müydün
Öl desem ölür müydün
***
Bazen duyarsızdır bazen işitir
Bazen kabuk tutar bazen kaşıtır
Bazen ateş olur bazen üşütür
Donar gizli gizli sevdan bağrımda
***
Gel desem gelir miydin
Gül desem güler miydin
Ben yoluna canımı koydum
Öl desem ölür müydün
Öl desem ölür müydün
***
Gel desem gelir miydin
Gül desem gülmez miydin
Ben yoluna canımı koydum
Öl desem ölmez miydin
Öl desem ölmez miydin
-
-
gözlerim yollarda kulağım seste
derbederim perişanım gelsene
bülbül ağlar oldu altın kafeste
derbederim perişanım gelsene
canim gelsene
bülbül ağlar oldu altın kafeste
derbederim perişanım gelsene
canım gelsene
***
ana kuşlar döner yuva başına
avcı vurmuş yara almış döşünde
ayrı kalmış yavrusundan esinden
derbederim perişanım gelsene
***
canim gelsene
ayrı kalmış yavrusundan esinden
derbederim perişanım gelsene
canim gelsene
***
nurşani umudu kesmedi senden
kızsında küssende ayrılma benden
sen bana lazımsın böylesi gün değil
derbederim perişanım gelsene
canim gelsene
sen bana lazımsın böylesi gün değil
derbederim perişanım gelsene
canim gelsene
-
Yeter gayrı vurma bana
elin merhamete gelsin
yeter gayrı vurma bana
elin merhamete gelsin
***
her kelimen derin yara canoy canoy
dilin merhamete gelsin
her kelimen derin yara canoy canoy
dilin merhamete gelsin
***
sevdan ile yandım tüttüm
bir oradan ora attım
fırtınanla talan ettim canoy canoy
yelin merhamete gelsin
fırtınanla talan ettim canoy canoy
yelin merhamete gelsin
***
yalvarsamda etmez para
düşünürüm kara kara
yalvarsamda etmez para
düşünürüm kara kara
***
şikayetim yaradana canoy canoy
kulun merhamate gelsin
şikayetim yaradana canoy canoy
kulun merhamate gelsin
***
nurşani'yem halım yoktur
başka çıkar yolum yoktur
tutunacak dalım yoktur canoy canoy
dalın merhamete gelsin
tutunacak dalım yoktur canoy canoy
dalın merhamete gelsin
-
Bu kadar vicdansız olma gel yeter
Bu kadar vicdansız olma gel yeter
Ben sıfırı yedim tukendim gayrı
Sevdan çiçek olmuş burnunda tuter
Vurdun darben ile çokerttin beni
Vurdun darben ile çokerttin beni
Sevdan çiçek olmuş burnunda tuter
Vurdun darben ile çokerttin beni
Vurdun darben ile çokerttin beni
Afetmem sevgilim afetmem seni
Neden gönul verdin madem deymezdi
Neden gönul verdin madem deymezdi
Neden aşık ettin madem sevmezdin
Dunyada kimseye boyun eymezdim
Diz çokup önunde yalvarttın beni
Diz çokup önunde yalvarttın beni
Dunyada kimseye boyun eymezdim
Diz çokup önunde yalvarttın beni
Diz çokup önunde yalvarttın beni
Afetmem sevgilim afetmem seni
Nedir senin temizlenip haklanman
Nedir senin temizlenip haklanman
Nurşaniden delik delik saklanma
Ayıpmıdır sevvilipte koklanmak
İsyanlar eyleyip bagırtın beni
İsyanlar eyleyip bagırtın beni
Ayıpmıdır sevvilipte koklanmak
İsyanlar eyleyip bagırtın beni
İsyanlar eyleyip bagırtın beni
Afetmem sevgilim afetmem seni
-
Seninle yolumuz ayrıldı dünden ayrıldı dünden
Yeter dayanacak öz mü bıraktın oy öz mü bıraktın
Sıra sıra engel birbirin yanda oy birbirin yanda
Eştin yollarımı düz mü bıraktın oy
Düz mü bıraktın oy
Düz mü bıraktın
Eştin yollarımı düz mü bıraktın oy
Düz mü bıraktın oy
Düz mü bıraktın
Keşke bu hallerde görmez olaydım oy görmez olaydım
Şu gönlü gönlüne vermez olaydım oy vermez olaydım
Geçerken halini sormaz olaydım oy sormaz olaydım
Demediğin kötü söz mü bıraktın oy
Söz mü bıraktın oy
Söz mü bıraktın oy
Demediğin kötü söz mü bıraktın oy
Söz mü bıraktın oy
Söz mü bıraktın oy
Bir kelamın yeter bin can almaya bin can almaya
Bir daha mı tövbe adın anmaya oy adın anmaya
Nurşani'yem başkaları yanmaya oy sana yanmaya
Sildin yüreğimden iz mi bıraktın oy
İz mi bıraktın oy
İz mi bıraktın oy
Sildin yüreğimden iz mi bıraktın oy
İz mi bıraktın oy
İz mi bıraktın oy
-
Tutam tutam saçlarını saçlarını oy
Örmediğin yari neydim yari neydim oy
Seyir edip doyasıya doyasıya oy
Görmediğim yari neydim yari neydim
Yari neydim yari neydim vay
Görmediğim yari neydim yari neydim
Yari neydim yari neydim vay
***
Aşka yandım aşka yandım
Yandım aşka başka yandım
Kimse beni kınamasın
Ben bu aşka başka yandım, başka yandım
Başka yandım, başka yandım vay
Siz de beni kınamayın
Ben bu aşka başka yandım, başka yandım
Başka yandım, başka yandım vay
***
Yıllarca koştum ardına ardına oy
Yandım ayrılık derdine derdine oy
Sevip sevip muradına muradına oy
Ermediğim yari yari neydim yari neydim
Yari neydim yari neydim vay
Ermediğim yari yari neydim yari neydim
Yari neydim yari neydim vay
***
Aşka yandım aşka yandım
Bir gün döner gelir sandım
Siz de beni kınamayın
Ben bu aşka başka yandım, başka yandım
Başka yandım, başka yandım vay
Siz de beni kınamayın
Ben bu aşka başka yandım, başka yandım
Başka yandım, başka yandım vay
***
Nurşaniyem ahı kalmış, ahı kalmış oy
Alıp yerden yere çalmış yere çalmış oy
En sonunda eller almış eller almış oy
Sarmadığım yari neydim yari neydim
Yari neydim yari neydim yari neydim vay
Sarmadığım yari neydim yari neydim
Yari neydim yari neydim yari neydim vay
***
Aşka yandım aşka yandım
Yandım aşka başka yandım
Siz de beni kınamayın
Ben bu aşka başka yandım, başka yandım
Başka yandım, başka yandım vay
Siz de beni kınamayın
Ben bu aşka başka yandım, başka yandım
Başka yandım, başka yandım vay