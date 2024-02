Fatih Erkoç

Çok acılar çekmişim tam on beş yıl Şimdi artık eğlenmek zamanıdır Al şu kadehi doldur arkadaş Belki sende yalnızsın benim gibi Belki sen de sevmiştin deli gibi Ah belki sende yorgunsun benim gibi Belki sen de yanmıştın benim gibi Ama şimdi boş verip yalnızlıklara, yorgunluklara İçelim içelim içelim ah bu hayatı aman aman Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Çok hayaller kurmuşum tam on beş yıl Şimdi artık gerçeğin zamanıdır Al şu kadehi doldur arkadaş Belki sen de yalnızsın benim gibi Belki sen de sevmiştin deli gibi Ah belki sen de yorgunsun benim gibi Belki sen de yanmıştın benim gibi Ama şimdi boş verip yalnızlıklara, yorgunluklara Çekelim çekelim çekelim zevki sefayı aman aman Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Lalala lalala lalala lalalala Lalala lalala Gel dostum gel gül benimle

Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Seni nasıl terk etmişim anlamıyorum İstesem de gözyaşımı tutamıyorum O güzel günleri düşünüp ağlıyorum Umutsuzca seni bekliyorum *** Sesin hala yankılarla kulaklarımda Gülüşün kazılmış beynimin aynasına Emin değilim sensiz yaşayacağıma Ne olur affedip dönsen yine bana *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Biliyorum başka biri var kollarında Ama biliyorum sende aşıksın bana Öyleyse haydi koş geçmesin zaman boşa Mutluluktan sarhoş olalım doya doya *** Aşığım ben sana söylediğim sözlere inanmasan da Terk edip her şeyi koşmasan da bekleyen kollarıma *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde