Fatih Erkoç

Gel Dostum Çok acılar çekmişim tam on beş yıl Şimdi artık eğlenmek zamanıdır Al şu kadehi doldur arkadaş Belki sende yalnızsın benim gibi Belki sen de sevmiştin deli gibi Ah belki sende yorgunsun benim gibi Belki sen de yanmıştın benim gibi Ama şimdi boş verip yalnızlıklara, yorgunluklara İçelim içelim içelim ah bu hayatı aman aman Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Çok hayaller kurmuşum tam on beş yıl Şimdi artık gerçeğin zamanıdır Al şu kadehi doldur arkadaş Belki sen de yalnızsın benim gibi Belki sen de sevmiştin deli gibi Ah belki sen de yorgunsun benim gibi Belki sen de yanmıştın benim gibi Ama şimdi boş verip yalnızlıklara, yorgunluklara Çekelim çekelim çekelim zevki sefayı aman aman Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Gel dostum gel iç benimle Gel dostum gel gel gül benimle Lalala lalala lalala lalalala Lalala lalala Gel dostum gel gül benimle

Elveda Tatlım Gözlerinde saklanmış arzular gibi Aşka davet ediyor bakışın beni Gizli bir gülümseyiş çaldı kalbimi Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda *** Görmedim senin kadar aşka bağlayan Bilmedim senin gibi sevgi çağlayan Yeryüzünde var mı ki böyle ağlayan Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda

Penceremden Gökyüzüne Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Seni nasıl terk etmişim anlamıyorum İstesem de gözyaşımı tutamıyorum O güzel günleri düşünüp ağlıyorum Umutsuzca seni bekliyorum *** Sesin hala yankılarla kulaklarımda Gülüşün kazılmış beynimin aynasına Emin değilim sensiz yaşayacağıma Ne olur affedip dönsen yine bana *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Biliyorum başka biri var kollarında Ama biliyorum sende aşıksın bana Öyleyse haydi koş geçmesin zaman boşa Mutluluktan sarhoş olalım doya doya *** Aşığım ben sana söylediğim sözlere inanmasan da Terk edip her şeyi koşmasan da bekleyen kollarıma *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde

Aşık Oldum Tam kaybolmuşken kara ormanlarda Umudum bi' mesken gördüğüm rüyamda Bi' sihir isterdim, korusun beni kâbuslardan Gözlerini gördüm, kayboldum o anda Or'da yok canavarlar Cadılar, yamyamlar Şarkı söyler ağaçlar Pembe kanatlı kuşlar Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben âşık oldum (oldum) Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben â-â-âşık oldum Galiba ben âşık oldum Galiba ben âşık oldum (oldum, oldum, oldum) "Bi' daha sevemem", demiştim Seni gördüm tam, değişti Yaralarıma derman oldun Acılar rüzgârla geçti Korkmam daha ben soğuktan Isıtır beni sanki volkan Gibi nefesin avuçlarımı Eritir bütün buzlarımı Senle yakmaz alevler Batamaz ki dikenler Geçelim bütün zorlu yolları Gerçek olsun tüm masalları (masalları) Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben âşık oldum (oldum) Uçuyor kelebekler İçimde çok garip bi' duygu Sen hayatıma renk ver Galiba ben âşık oldum Galiba ben âşık oldum Galiba ben âşık oldum

Baştan Çıkar Gel gör beni çıplak bakan gözlerinle Güneşin izleri var hala tenimde Soluğumuz kesilmeden izlerim silinmeden Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Soluğumuz kesilmeden izlerim silinmeden Baştan çıkar bugün beni Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Mumlar yaktım aç kapıyı usulca gel Gölge gibi girsin sevdan içeri Haydi ateşle sevgilim son kurşunu tenimde Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Haydi ateşle sevgilim son kurşunu tenimde Baştan çıkar bugün beni Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar Altın saçların parlasın yastığın üzerinde Kirpiklerin okşasın gözlerimi İşlenmemiş ipek gibi doku Baştan çıkar bugün beni baştan çıkar

Geceler Ah sensiz geçen geceler Ah suçlandığım geceler Dinmek bilmez gözlerimden akan yaşlar Fayda etmez söylediğim şarkılar Dinmek bilmez gözlerimden akan yaşlar Fayda etmez okuduğum dualar Bitmez mi yalnız geçen geceler Gelmez mi özlediğim o günler Notalarda gizlenmiş acılar Sözcüklere dönüşmemiş heceler Geceler geceler geceler Ah korku dolu geceler Ah yaşlandığım geceler Gitmek bilmez gözlerimden kabuslar Fayda etmez söylediğim şarkılar Gitmek bilmez gözlerimden kabuslar Fayda etmez okuduğum dualar Bitmez mi yalnız geçen geceler Gelmez mi özlediğim o günler Notalarda gizlenmiş acılar Sözcüklere dönüşmemiş heceler Bitmez mi yalnız geçen geceler Gelmez mi özlediğim o günler Notalarda gizlenmiş acılar Sözcüklere dönüşmemiş heceler Geceler geceler geceler