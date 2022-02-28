Beklenen Şarkı Sözleri
Fatih Erkoç Beklenen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Beklenen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yine sen yoksun karşımda
Acılar pusu kurmuş yine hasretler ordu gibi
Geliyor üzerime Ay gibi, nur gibi yüzüne bakınca
Nefesim kesilirdi
Sense beni burada boynu bükük
Bırakıp gidiyorsun
Yapma canım ne olur Beni bırakıp da gitme
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
***
Yine hasretler koydun sen
Uzanan ellerimde
Yine yalnızlıklar gezinir
Yanımda aşk yerine Ay gibi, nur gibi yüzüne bakınca
Nefesim kesilirdi
Sense beni burada boynu bükük
Bırakıp, gidiyorsun
Yapma canım ne olur Beni bırakıp da, gitme
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
***
Gitme ne olur bırakıp gitme
Sensiz yaşayamam ben böyle
Gitme, ne olur bırakıp gitme
Bir ömür boyu yaşayamam böyle
***
Gitme ne olur bırakıp gitme.
Sensiz yaşayamam ben böyle...
Gitme, ne olur bırakıp gitme.
Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
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Ayrılık ölümden beter derlerdi hep
İnanmazdım bu iş başıma gelmeden önce
Sonunda isterse yansın bedenim cehennemde
Yeter ki hasretinle yanmayayım
***
Ayrılık ölümden beter derlerdi hep
İnanmazdım bu iş başıma gelmeden önce
Sonunda isterse yansın bedenim cehennemde
Yeter ki hasretinle yanmayayım
***
Gel yanıma gel gel
Kollarıma gel gel
Yollarına aşk serdim güzelim
Ah ne gelir elden sevmiyorum dersen
sensiz ömür benden vazgeçiyor
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