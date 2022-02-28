Fatih Erkoç

Hastayım, yaşıyorum Görünmez hayalinle Hastayım, yaşıyorum Görünmez hayalinle *** Belki bir gün bir gün diye Beklerim ümit ile Belki bir gün bir gün diye Beklerim ümit ile *** Çürüyor zavallı ruhum Aşkının hasretiyle Çürüyor zavallı ruhum Aşkının hasretiyle *** Belki bir gün bir gün diye Beklerim ümit ile Belki bir gün bir gün diye Beklerim ümit ile