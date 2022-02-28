Hastayım Yaşıyorum Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Hastayım Yaşıyorum
Tüm Şarkıları
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Hastayım, yaşıyorum
Görünmez hayalinle
Hastayım, yaşıyorum
Görünmez hayalinle
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Belki bir gün bir gün diye
Beklerim ümit ile
Belki bir gün bir gün diye
Beklerim ümit ile
***
Çürüyor zavallı ruhum
Aşkının hasretiyle
Çürüyor zavallı ruhum
Aşkının hasretiyle
***
Belki bir gün bir gün diye
Beklerim ümit ile
Belki bir gün bir gün diye
Beklerim ümit ile