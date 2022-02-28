İndim Havuz Basına Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
İndim Havuz Basına
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İndim havuz başına
Bir yâr çıktı karşıma
***
Sevda nedir bilmezdim
O getirdi başıma
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
***
Gelemem ben, gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
***
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
***
Havuz başında burma
Çapkın karşımda durma
***
Kirpiklerin ok olmuş
Yeter kalbime vurma
Kirpiklerin ok olmuş
Yeter kalbime vurma
***
Gelemem ben, gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
***
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
***
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm üşüdüm saramam ben