Köprüler Yaptırdım Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Köprüler Yaptırdım
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Hey hey
Köprüler yaptırdım gelip geçmeye
Çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam
İçmeye karam
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Kavli karar ettim alıp kaçmaya
Boşa kostaklanma, dengim değilsin karam
Değilsin karam aman aman değilsin vay vay
***
Hey ey
Armudu dalında pazar eyledim
Kaşına gözüne nazar eyledim karam
Eyledim karam
***
Seksen şeftaliye pazar eyledim
Yanılmış da yüz almışım bilemem karam
Bilemem karam aman aman bilemem vay vay