Nihansın Dideden Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Nihansın Dideden
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Nihansın dideden, ey mest-i nazım
Nihansın dideden, ey mest-i nazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım, ah
Bana sensiz cihanda can ne lazım
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Benim sensin felekte çare sazım
Benim sensin felekte çare sazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım, ah
Bana sensiz cihanda can ne lazım
***
Revadır matemim tutsa felekler
Revadır matemim tutsa felekler
Bana insan değil, ağlar melekler, ah
Bana insan değil, ağlar melekler
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Hevaya gitti hep bunca emekler
Hevaya gitti hep bunca emekler
Bana sensiz cihanda can ne lazım, ah
Bana sensiz cihanda can ne lazım