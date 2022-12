Fatih Erkoç

Nihansın dideden, ey mest-i nazım Nihansın dideden, ey mest-i nazım Bana sensiz cihanda can ne lazım, ah Bana sensiz cihanda can ne lazım *** Benim sensin felekte çare sazım Benim sensin felekte çare sazım Bana sensiz cihanda can ne lazım, ah Bana sensiz cihanda can ne lazım *** Revadır matemim tutsa felekler Revadır matemim tutsa felekler Bana insan değil, ağlar melekler, ah Bana insan değil, ağlar melekler *** Hevaya gitti hep bunca emekler Hevaya gitti hep bunca emekler Bana sensiz cihanda can ne lazım, ah Bana sensiz cihanda can ne lazım