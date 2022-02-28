Oy Benum Sevduceğum Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Oy Benum Sevduceğum
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Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
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Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
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Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
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Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
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Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
***
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
***
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
***
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
Beni Rizede ara
***
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
İstanbullarda ara
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Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
***
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına