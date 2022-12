Fatih Erkoç

Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder *** Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel *** Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel *** Trabzonun feneri oy İki defa döneyi Trabzonun feneri oy İki defa döneyi *** Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi *** Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi *** Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara *** Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy Beni Rizede ara *** Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy İstanbullarda ara *** Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına *** Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına