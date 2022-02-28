Fatih Erkoç

Oynatmaya Az Kaldı Bir acayip bekleyiş Sanki dakikalar yok, yıllar geçiyor Beynimin aynasında Örümcekler bağlanmış hücrelerime *** Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler Beklenen kara tren gelmiyor artık Aldatılmış duygular isyan ediyor Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım *** Parlayan gökyüzünden Düşen yağmurlarla ben eridim bittim Canlı bir cenazeyim Kibrit kutularında yanar giderim *** Kokladığım çiçekler çoktan ölmüşler Beklenen kara tren gelmiyor artık Aldatılmış duygular isyan ediyor Gözümdeyse bir bakış tam tımarhanelik *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım *** Terelelli lelli lelli Aşık oldum çılgın gibi Terelelli lelli lelli Hiç aklımdan çıkmıyor ki *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım *** Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım

Avuç İçi Kadar Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Her zaman az veren candan verirmiş Bana biraz ümit, biraz sevgi ver Kim demiş, "Sevenler çok şey istermiş"? Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Ne dünyalar kadar ne yerden göğe Sevgi sözcüğünden birkaç kelime Özleminle dolu, seven kalbime Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Açtım ellerimi dilenci gibi Çok görme ne olur, çevirme geri Küçük bir çocuğun sevinci gibi Avuç içi kadar mutluluk yeter *** Avuç içi kadar mutluluk yeter Avuç içi kadar mutluluk yeter

Anı Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh **** Senden kalan tek anı bu Solgun sayfadaki güller Alır beni götürürler Sevgi dolu yıllara *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana *** Ne kadar güzeldi o günler Acının kucağındaki düşler O sıcak heyecanlı geceler Şimdi arkadaş oldu bana Senden kalan tek anı bu aa-aa-ahh