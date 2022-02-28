Fatih Erkoç

Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Seni nasıl terk etmişim anlamıyorum İstesem de gözyaşımı tutamıyorum O güzel günleri düşünüp ağlıyorum Umutsuzca seni bekliyorum *** Sesin hala yankılarla kulaklarımda Gülüşün kazılmış beynimin aynasına Emin değilim sensiz yaşayacağıma Ne olur affedip dönsen yine bana *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde *** Biliyorum başka biri var kollarında Ama biliyorum sende aşıksın bana Öyleyse haydi koş geçmesin zaman boşa Mutluluktan sarhoş olalım doya doya *** Aşığım ben sana söylediğim sözlere inanmasan da Terk edip her şeyi koşmasan da bekleyen kollarıma *** Ben böyle her gece süzülürüm Penceremden gökyüzüne Seyrederim hayalleri dürbünümle Neler neler neler yok içlerinde

Gözlerinde saklanmış arzular gibi Aşka davet ediyor bakışın beni Gizli bir gülümseyiş çaldı kalbimi Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda *** Görmedim senin kadar aşka bağlayan Bilmedim senin gibi sevgi çağlayan Yeryüzünde var mı ki böyle ağlayan Bir yudum içmeden sarhoşum sanki *** Gel desem gelir misin Kendi gönlünce Sev desem sever misin beni *** Özledim deniz kokan Yeşil gözlerini Özledim deli gibi seni *** Elveda tatlım Elveda sana Elveda biten yarınlara Yaşlı gözlerle Bakma ne olursun Kalbimi deler bu elveda