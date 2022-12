Denizdeki beyaz köpük Yağmurun ilk damlası Kederlerim demlenir Çayım keklik kanı *** Fırtınaya hazır mevsim Sindi kış havaya Kar kapattı aramızı bir küçücük odada Gel de al kalbimi Hazırım kanmaya her defa Dayanamam dayanamam *** Ölüm gelir başım üstüne Çekerim derdi dert üstüne Dayanırım inan her şeye Sensiz olamam *** Ölüm gelir başım üstüne Çekerim derdi dert üstüne Dayanırım inan her şeye Sensiz olamam *** Denizdeki beyaz köpük Yağmurun ilk damlası Kederlerim demlenir Çayım keklik kanı *** Fırtınaya hazır mevsim Sindi kış havaya Kar kapattı aramızı bir küçücük odada Gel de al kalbimi Hazırım kanmaya her defa Dayanamam dayanamam *** Ölüm gelir başım üstüne Çekerim derdi dert üstüne Dayanırım inan her şeye Sensiz olamam *** Ölüm gelir başım üstüne Çekerim derdi dert üstüne Dayanırım inan her şeye Sensiz olamam *** Ölüm gelir başım üstüne Çekerim derdi dert üstüne Dayanırım inan her şeye Sensiz olamam *** Ölüm gelir başım üstüne Çekerim derdi dert üstüne Dayanırım inan her şeye Sensiz olamam