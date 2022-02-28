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7/24 Dinle Beklenen

Beklenen Şarkı Sözleri

Fatih Erkoç Beklenen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Erkoç Beklenen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

Beklenen

  • Sensiz Ömür

  • Gitme

  • Ateşimi Söndür

  • Ayakların Çıplak

  • Beklenen

  • Canım Benim

  • Efkar

  • Gurur

  • Hepsi de

  • Hepsi de (Remix)

  • İçelim

  • Küs

  • Mahvoldum

  • Son Pişmanlıklar

  • Yazık Oldu

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