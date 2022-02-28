Şu Güzele Bir Bakın Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Şu Güzele Bir Bakın
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Şu güzele bir bakın
Bakışı nur saçıyor
***
Dönüp dönüp bakıyor,
Ahu gibi kaçıyor
***
Sıkıldıkça havadan
Sinesini açıyor
***
Dönüp dönüp bakıyor,
Ahu gibi kaçıyor
***
Tarzı tavrı dilrüba,
Anlı şanlı bir peri
***
Sürüklüyor ardınca
Zülfü kadar müşteri
***
Döküldükçe rûyine
Sırma saçın telleri
***
Dönüp dönüp bakıyor,
Ahu gibi kaçıyor