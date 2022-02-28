Tel Tel Taradım Şarkı Sözleri
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Fatih Erkoç
Tel Tel Taradım
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Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Yaprağına tül bağladım
***
Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
Mail oldum lehçesine
Divan durup el bağladım
***
Teneni, teneni, teneni, teneni
Teneni, teneni, teneni, teneni
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Ten-nen-nen-nen-ni, vay
Divan durup el bağladım