Fatih Erkoç

Vardar Ovası Şarkı Sözleri
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Mayadağ'dan kalkan kazlar
Mayadağ'dan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Al topuklu beyaz kızlar
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Yârimin yüreği sızlar
Yârimin yüreği sızlar
Eylenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Eylenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
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Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
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Mayadağ'ın yıldızıyım
Mayadağ'ın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Ben annemin bir kızıyım
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Efendimin sağ gözüyüm
Efendimin sağ gözüyüm
Eylenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
Eylenemem, aldanamam
Ben bu yerlerde duramam
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Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
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Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası
Vardar ovası, Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası