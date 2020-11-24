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Fatih Kılıçoğlu
Asr suresi
Fatih Kılıçoğlu
Fatih Kılıçoğlu
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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01
Asr Suresi
Fatih Kılıçoğlu
00:02:18
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01
Vâkıa Suresi 75-96
Fatih Kılıçoğlu
00:07:51
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02
Tevbe Suresi 71-72
Fatih Kılıçoğlu
00:05:25
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03
Tevbe Suresi 71-72
Fatih Kılıçoğlu
00:05:25
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04
Şûrâ Suresi 25-29
Fatih Kılıçoğlu
00:05:46
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05
Mü'minûn Suresi 115-118
Fatih Kılıçoğlu
00:04:39
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06
Kureyş Suresi
Fatih Kılıçoğlu
00:02:32
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07
Hümeze Suresi
Fatih Kılıçoğlu
00:03:28
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08
Hûd Suresi 69-76
Fatih Kılıçoğlu
00:08:15
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09
Furkân Suresi 21-31
Fatih Kılıçoğlu
00:09:39
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10
Fîl Suresi
Fatih Kılıçoğlu
00:02:57
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11
Bakara Suresi 240-245
Fatih Kılıçoğlu
00:07:39
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12
Bakara Suresi 197-202
Fatih Kılıçoğlu
00:09:10
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14
Ankebût Suresi 64-69
Fatih Kılıçoğlu
00:06:35
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15
Âl-i İmrân Suresi 144-148
Fatih Kılıçoğlu
00:07:52
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16
Ahzâb Suresi 41-48
Fatih Kılıçoğlu
00:06:33
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