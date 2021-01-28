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7/24 Dinle Fatih Kılıçoğlu

Fatih Kılıçoğlu

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Fatih Kılıçoğlu Şarkıları

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01

Şûrâ Suresi 25-29 (25. ila 29. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 05:46
02

Vâkıa Suresi 75-96 (75. ila 96. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 07:51
03

Tevbe Suresi 71-72 (71. ila 72. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 05:25
04

Tevbe Suresi 71-72 (71. ila 72. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 05:25
05

Mü'minûn Suresi 115-118 (115. ila 118. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 04:39

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