Fatih Kısaparmak

Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sekosuyla, hey Bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sekosuyla, hey, hey, hey, hey *** Cebinde yok parası Bafra'dır cigarası Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla Bu adam benim babam, hey *** Ağlama benim babam Ağlama naçar babam Kara gün geçer babam, hey Bir kapıyı kapayan Gene açar babam Ağlama benim babam, hey *** Ağlama mazlum babam Ağlama naçar babam Kara gün geçer babam, hey Bir kapıyı kapayan Gene açar babam Allah büyük babam, hey *** Bu adam benim babam Derdi dağlardan büyük Çaresiz (biçare) beli bükük, hey Bu adam benim babam Derdi dağlardan büyük Çaresiz (biçare) beli bükük, hey, hey, hey, hey, hey *** Bir gün olsun gülmemiş Rahat nedir bilmemiş Gözyaşını silmemiş Bir lokma ekmek için Kimseye eğilmemiş Bu adam benim babam, hey, hey *** Ağlama benim babam Ağlama naçar babam Kara gün geçer babam, hey Ağlama benim babam Ağlama naçar babam Kara gün geçer babam, hey *** Ağlama benim babam Ağlama naçar babam Kara gün geçer babam, hey Ağlama benim babam Ağlama naçar babam Kara gün geçer babam, hey *** Benim babam mert adamdı Mangal gibi yüreği Yufka gibi kalbi vardı Hayatım boyunca o'na özendim Fedakardı *** Bir dikili ağacı olmadı belki Ama kendisi Onuruyla yaşayan Koskoca bir çınardı Üstümdeki kol kanat *** Sırtımı yasladığım dağ gibiydi Ben babamın oğluyum Tepeden tırnağa Anadolu'yum