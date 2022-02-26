Bu Adam Benim Babam Şarkı Sözleri
Fatih Kısaparmak Bu Adam Benim Babam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatih Kısaparmak Bu Adam Benim Babam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Adam Benim Babam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatih Kısaparmak
Bu Adam Benim Babam
Tüm Şarkıları
-
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle
Omuzunda sekosuyla, hey
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle
Omuzunda sekosuyla, hey, hey, hey, hey
***
Cebinde yok parası Bafra'dır cigarası
Yüreğindedir yarası
Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla
Bu adam benim babam, hey
***
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam, hey
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Ağlama benim babam, hey
***
Ağlama mazlum babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam, hey
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Allah büyük babam, hey
***
Bu adam benim babam
Derdi dağlardan büyük
Çaresiz (biçare) beli bükük, hey
Bu adam benim babam
Derdi dağlardan büyük
Çaresiz (biçare) beli bükük, hey, hey, hey, hey, hey
***
Bir gün olsun gülmemiş
Rahat nedir bilmemiş
Gözyaşını silmemiş
Bir lokma ekmek için
Kimseye eğilmemiş
Bu adam benim babam, hey, hey
***
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam, hey
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam, hey
***
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam, hey
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam, hey
***
Benim babam mert adamdı
Mangal gibi yüreği
Yufka gibi kalbi vardı
Hayatım boyunca o'na özendim
Fedakardı
***
Bir dikili ağacı olmadı belki
Ama kendisi
Onuruyla yaşayan
Koskoca bir çınardı
Üstümdeki kol kanat
***
Sırtımı yasladığım dağ gibiydi
Ben babamın oğluyum
Tepeden tırnağa Anadolu'yum