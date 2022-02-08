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7/24 Dinle Fatih Kısaparmak

Fatih Kısaparmak

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01

Neyleyim Köşkü

02

Zor Gelıyor

03

Zehırım Sensın

04

Yıgıttın

05

Yuregıme Ektım Senı

... KAPAT
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Albümler

Neredesin Firuze Fatih Kısaparmak

Baba Şarkılar Cd 1 Fatih Kısaparmak

Ben İki Kere Agladım Fatih Kısaparmak

Ben İki Kere Ağladım@5501 Fatih Kısaparmak

Sevdaysa Sevda Fatih Kısaparmak

Sevdaysa Sevda Kavgaysa Kavga Fatih Kısaparmak

Vay Benim Hayallerim Fatih Kısaparmak

Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü Fatih Kısaparmak

Mor Salkımlı Sokak Fatih Kısaparmak

Olur mu böyle hasan Fatih Kısaparmak

Olurmu Böyle Hasan Fatih Kısaparmak

Diclenin Oğlu Fatih Kısaparmak

Dicle'nin Oğlu Fatih Kısaparmak

Mozaik 1 Fatih Kısaparmak

Hoşçakal Fatih Kısaparmak

Portakal çiçeğim Fatih Kısaparmak

Kilim Fatih Kısaparmak

Sandık Fatih Kısaparmak

Bir Avuç Gözyaşı Fatih Kısaparmak

Bakma Fatih Kısaparmak

Arkadaşım Fatih Kısaparmak

Aşk Tesadüfleri Sever Fatih Kısaparmak

Ayrılık Acı Bir Şey Fatih Kısaparmak

Benim Kaderim Fatih Kısaparmak

Bir de Benden Dinleyin Fatih Kısaparmak

Karışık 1 Fatih Kısaparmak

Bu Ayrılık Neden Oldu Fatih Kısaparmak

Konser Fatih Kısaparmak

Aldatılanlar Fatih Kısaparmak

Klasikler 1 (Müslüm Gürses) Fatih Kısaparmak

Bu Şehirde Fatih Kısaparmak

Klasikler2 (Müslüm Gürses) Fatih Kısaparmak

Nerelerdesin Fatih Kısaparmak

Yanarım Fatih Kısaparmak

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Fatih Kısaparmak

Fatih Kısaparmak

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