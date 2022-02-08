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Fatih Kısaparmak
Fatih Kısaparmak
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Neyleyim Köşkü
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02
Zor Gelıyor
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03
Zehırım Sensın
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04
Yıgıttın
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05
Yuregıme Ektım Senı
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Albümler
Neredesin Firuze
Fatih Kısaparmak
Baba Şarkılar Cd 1
Fatih Kısaparmak
Ben İki Kere Agladım
Fatih Kısaparmak
Ben İki Kere Ağladım@5501
Fatih Kısaparmak
Sevdaysa Sevda
Fatih Kısaparmak
Sevdaysa Sevda Kavgaysa Kavga
Fatih Kısaparmak
Vay Benim Hayallerim
Fatih Kısaparmak
Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü
Fatih Kısaparmak
Mor Salkımlı Sokak
Fatih Kısaparmak
Olur mu böyle hasan
Fatih Kısaparmak
Olurmu Böyle Hasan
Fatih Kısaparmak
Diclenin Oğlu
Fatih Kısaparmak
Dicle'nin Oğlu
Fatih Kısaparmak
Mozaik 1
Fatih Kısaparmak
Hoşçakal
Fatih Kısaparmak
Portakal çiçeğim
Fatih Kısaparmak
Kilim
Fatih Kısaparmak
Sandık
Fatih Kısaparmak
Bir Avuç Gözyaşı
Fatih Kısaparmak
Bakma
Fatih Kısaparmak
Arkadaşım
Fatih Kısaparmak
Aşk Tesadüfleri Sever
Fatih Kısaparmak
Ayrılık Acı Bir Şey
Fatih Kısaparmak
Benim Kaderim
Fatih Kısaparmak
Bir de Benden Dinleyin
Fatih Kısaparmak
Karışık 1
Fatih Kısaparmak
Bu Ayrılık Neden Oldu
Fatih Kısaparmak
Konser
Fatih Kısaparmak
Aldatılanlar
Fatih Kısaparmak
Klasikler 1 (Müslüm Gürses)
Fatih Kısaparmak
Bu Şehirde
Fatih Kısaparmak
Klasikler2 (Müslüm Gürses)
Fatih Kısaparmak
Nerelerdesin
Fatih Kısaparmak
Yanarım
Fatih Kısaparmak
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Fatih Kısaparmak
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