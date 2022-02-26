Fatih Kısaparmak

Karadır kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir *** Lokman Hekim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Lokman Hekim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin *** Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur Nazlı yârin hayali karşımda durur Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim ah *** Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalım var Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalım var *** Ne ağlayıp ne gülecek halım var Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Ne ağlayıp ne gülecek halım var Yaramı sarmaya yar kendi gelsin *** Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarin hayali karşımda durur Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim