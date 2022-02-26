Neyleyim Köşkü Şarkı Sözleri
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Fatih Kısaparmak
Neyleyim Köşkü
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Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim bağlarım
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Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
***
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
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Kimsesiz öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
***
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
***
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca