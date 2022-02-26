Odam Kireç Tutmuyor Şarkı Sözleri
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Fatih Kısaparmak
Odam Kireç Tutmuyor
Tüm Şarkıları
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Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
Odam kireçtir benim
Yüzüm güleçtir benim
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Soyun da gir koynuma
Terim ilaçtır benim
Soyun da gir koynuma
Terim ilaçtır benim
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Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
Odam kireç tutmuyor
Kumunu katmayınca
***
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
Sevda baştan gitmiyor
Sarılıp yatmayınca
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Vay lümünüm, lümünüm
Yâr lümünüm, lümünüm
Vay lümünüm, lümünüm
Can lümünüm, lümünüm