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Fatih Ürek
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01
İstanbula Sığamıyorum (2.Version)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlker Karaman
Besteci:
Bülent Özdemir
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02
Tanrım Beni Baştan Yarat
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Söz yazarı:
Ali Tekintüre
Besteci:
Bülent Özdemir
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03
İstanbula Sığamıyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlker Karaman
Besteci:
Bülent Özdemir
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04
Hadi Hadi
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aslı Zenyentur
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05
İnat
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Valandis
Besteci:
Valandis
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