Fatma Turgut

Aşk Tadında Şarkı Sözleri
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Hikayemiz göz göze gelince başladı
Siyah kazaklarımız sanki aynıydı
Dedim bunca yıl hayat saklamış seni
Şimdi ayırsınlar bakalım bizden bizi
***
Sen bakınca sol yanımda
Bir şeyler kopuyor aşk tadında
Elin elime dokunduğunda
Yüreğim eriyor aşk tadında
Usul usulca sokulduğunda
Yüreğim eriyor tatlı tatlı
Tam aşk tadında
***
Terazinin bir yanı ben, diğeri sen
Hiç düşmeyiz ellerimde dengen
Sen yoksan seni, ben yoksam beni
Soracak her yerde cümle alem