Fatma Turgut

Hikayemiz göz göze gelince başladı Siyah kazaklarımız sanki aynıydı Dedim bunca yıl hayat saklamış seni Şimdi ayırsınlar bakalım bizden bizi *** Sen bakınca sol yanımda Bir şeyler kopuyor aşk tadında Elin elime dokunduğunda Yüreğim eriyor aşk tadında Usul usulca sokulduğunda Yüreğim eriyor tatlı tatlı Tam aşk tadında *** Terazinin bir yanı ben, diğeri sen Hiç düşmeyiz ellerimde dengen Sen yoksan seni, ben yoksam beni Soracak her yerde cümle alem