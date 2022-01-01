Elimde Dünya Şarkı Sözleri
Fatma Turgut Elimde Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatma Turgut Elimde Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elimde Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatma Turgut
Elimde Dünya
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Bir çıkar yol göster bana zalim olmasın
Yine sev beni öyle sev ki halim olmasın
Oluru var mı söyle bana benim olmanın
Harman oldum ortasında bu deli ormanın
***
Ele güne beni sor
Sor beni yollardan
Kim diri kaldı bu zalim masaldan
***
Bir varmış bir yokmuş ve fırtına kopmuş
Elimizde ne varsa kanıyor
Solsun resimler aşk ölmüş desinler
Sen gül benim içim yanıyor
***
Hadi biraz ümit ver bana neden olmasın
Yokluğun umutsuzluğa bedel olmasın
Oluru var mı söyle bana benim olmanın
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Kaybettim diyelim, bilmediğim bir şeyi
Unuttum sende
Unutmak kullanışlı
Yoruldum ya da ayakta kalmaktan
***
Büyüdüm diyelim, böyle olsun istemedim
Unuttum seni
Unutmak kullanışlı
Yalnızlık gayet iyi durdu üstümde
***
Bir ses duydum, adını fısıldayan
Kalk dedi, kalk!
Bırakma sakın burada
Bıkmıştım belki, korkmuştum ya da
Karanlıkta yine kaybolmaktan
***
Düştüm kalktım
Bıraktım gitti
Düştüm kalktım16
Unuttum gitti
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