Fatma Turgut

Bir çıkar yol göster bana zalim olmasın Yine sev beni öyle sev ki halim olmasın Oluru var mı söyle bana benim olmanın Harman oldum ortasında bu deli ormanın *** Ele güne beni sor Sor beni yollardan Kim diri kaldı bu zalim masaldan *** Bir varmış bir yokmuş ve fırtına kopmuş Elimizde ne varsa kanıyor Solsun resimler aşk ölmüş desinler Sen gül benim içim yanıyor *** Hadi biraz ümit ver bana neden olmasın Yokluğun umutsuzluğa bedel olmasın Oluru var mı söyle bana benim olmanın