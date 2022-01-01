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7/24 Dinle Elimde Dünya

Elimde Dünya Şarkı Sözleri

Fatma Turgut Elimde Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Fatma Turgut Elimde Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elimde Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Fatma Turgut

Fatma Turgut

Elimde Dünya

  • Bir Varmış Bir Yokmuş

  • Alelade

  • Beni Tutmayın Ft Can Bonomo

  • Elimde Dünya

  • Günleri Bağlarken

  • Maya Tutmaz

  • Mübadele Günleri

  • Sen Diyorum

  • Unuttum Gitti

  • Öpme Beni

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