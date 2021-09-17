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Fatma Turgut

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En Çok Dinlenen Fatma Turgut Şarkıları

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01

Aşk Tadında

Fatma Turgut 03:27
02

Unuttum Gitti

Fatma Turgut 03:39
03

Palavra

Fatma Turgut 03:49
04

İlkbaharda Kıyamet

Fatma Turgut 04:28
05

Hata

Fatma Turgut 03:19

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