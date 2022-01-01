Fatma Turgut

Palavra Aynı sözler söylediğin hep boş sözler Kolay sözler Bu her günkü sudan sözler boş vaatler Daha neler Artık bitsin sus hiç konuşma Anlamam hiç kendini yorma boşuna *** Belki tatlı tatlı bu yalanlar Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar Yere iner mi gökteki yıldızlar Dinleyemem bunlar hep boş laflar Aşk bitince sözler neye yarar *** Palavra Hepsi palavra *** Ne romantik bu sözleri çok dinledim Çok dinledim Hepinizde aynı taktik aynı yalan Beğenmedim Başlayınca sen susmaz mısın Gülüyorum haline anlamaz mısın

Tanrı Misafiri Ömrümün son durağında Seni buldum yanımda Aşkımın son baharında Son yapraksın dalımda *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Böyle dertliyim Hasret çekerim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver *** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Böyle sevgi bu akşam Felek kıskansın

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ne olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda