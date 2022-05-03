Ne Sevmek Ne Sevilmek Şarkı Sözleri
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Fenerbahçe Tribün
Ne Sevmek Ne Sevilmek
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Ne sevmek ne sevilmek,
Ne de ağlayıp gülmek,
Senin hasretin bize ölüm demek,
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Şereftir seni sevmek,
Sana kanaryam demek,
Bu sevdamız ölene dek sürecek