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7/24 Dinle Ferda Anıl Yarkın

Ferda Anıl Yarkın

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Vay Be

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Yaralıyım

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... KAPAT
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Albümler

Starsın Ferda Anıl Yarkın

Unuttum Sanma Ferda Anıl Yarkın

Sonuna Kadar Ferda Anıl Yarkın

Ayrılmayalım Ferda Anıl Yarkın

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