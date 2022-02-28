Ferdi Özbeğen

Kim bilir kaçıncı arayışım bu Benden kaçan mutluluğumu Nerede belli değil *** Kim bilir kaçıncı arayışım bu Kaybettim her bulduğumu Kader bana dost değil *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Yok mu bir soru sormayan Yarını olmayan Güneşi doğmayan Bir yolun yolcusuyum, dokunma *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Sanki bir yangın içimde Külleri savrulan Yakılan, yıkılan dünyamda Artık bir yer yok bana **** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme *** Ağla, ağla halime Gülme, kapat gözlerini Görme, tek bir söz söyleme.

Kalınca sebepsiz, bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor *** Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar her bir halkayı bağlıyor Ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularda başlıyor *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** İstemem senin Ne sevgini, ne kendini İstemem ben bu hayatın Sözüm ona pembe rengini *** İstemem senin Ne sevgini, ne kendini İstemem ben bu hayatın Sözüm ona pembe rengini *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen de benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahların bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** Sen en güzel duyguların katilisin Sen en güzel duyguların katilisin