Nice Yıllara Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Nice Yıllara
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Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Benden kaçan mutluluğumu
Nerede belli değil
***
Kim bilir kaçıncı arayışım bu
Kaybettim her bulduğumu
Kader bana dost değil
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Yok mu bir soru sormayan
Yarını olmayan
Güneşi doğmayan
Bir yolun yolcusuyum, dokunma
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Sanki bir yangın içimde
Külleri savrulan
Yakılan, yıkılan dünyamda
Artık bir yer yok bana
****
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme
***
Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, tek bir söz söyleme.
-
Kalınca sebepsiz, bir başıma
Hatıralar beynimde dans ediyor
Günahlarım dizilip bir bir karşıma
Sanki birer birer intikam alıyor
***
Yüreğimden zincire vurulmuşum
Anılar her bir halkayı bağlıyor
Ben duygularımın esiri olmuşum
Hatalar yalan duygularda başlıyor
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
İstemem senin
Ne sevgini, ne kendini
İstemem ben bu hayatın
Sözüm ona pembe rengini
***
İstemem senin
Ne sevgini, ne kendini
İstemem ben bu hayatın
Sözüm ona pembe rengini
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
Sen de benim hatalarımdan birisin
Sen en büyük günahların bedelisin
Senin için harcanan zamana yazık
Sen en güzel duyguların katilisin
***
Sen en güzel duyguların katilisin
Sen en güzel duyguların katilisin
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