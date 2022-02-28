Ferdi Özbeğen

Son bir hatıram var gitmeden sana Bu son hatıramı al da öyle git Bir kolye bu, senden bir eser bana Eğer beğenmezsen kır da öyle git *** Son bir hatıram var gitmeden sana Bu son hatıramı al da öyle git Bir kolye bu, senden bir eser bana Eğer beğenmezsen kır da öyle git *** İncileri onun hep gözyaşımdan Boncuğu elması sabır taşımdan Zinciri armağan beyaz saçımdan Dilersen boynuna tak da öyle git *** İncileri onun hep gözyaşımdan Boncuğu elması sabır taşımdan Zinciri armağan beyaz saçımdan Dilersen boynuna tak da öyle git *** Dilersen boynuna tak da öyle git *** Bu kolyeyi sana vermesem olmaz Yıllardır sakladım kaybetsem olmaz Artık sevdiğimi gizlesem olmaz Gitmeden yüzüme bak da öyle git *** Bu kolyeyi sana vermesem olmaz Yıllardır sakladım kaybetsem olmaz Artık sevdiğimi gizlesem olmaz Gitmeden yüzüme bak da öyle git *** İncileri onun hep gözyaşımdan Boncuğu elması sabır taşımdan Zinciri armağan beyaz saçımdan Dilersen boynuna tak da öyle git *** İncileri onun hep gözyaşımdan Boncuğu elması sabır taşımdan Zinciri armağan beyaz saçımdan Dilersen boynuna tak da öyle git *** Dilersen boynuna tak da öyle git