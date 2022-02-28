Ben O Zaman Ölürüm Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Ben O Zaman Ölürüm
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Olsa senin elinden bil ki benim ölümüm
Ne şikâyet ederim ne de üzülürüm
Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
O güzel ellerin başka bir el tutarsa
O güzel gözlerin başka göze bakarsa
Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa
Ölürüm, ölürüm, ben o zaman ölürüm
Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Gam yemezdim sevgilim aşkın ile ölürsem
Yine seni severdim şu dünyaya gelirsem
Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
O güzel ellerin başka bir el tutarsa
O güzel gözlerin başka göze bakarsa
Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa
Ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa
Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm
***
Ben o zaman ölürüm, ben o zaman ölürüm