Ferdi Özbeğen

Olsa senin elinden bil ki benim ölümüm Ne şikâyet ederim ne de üzülürüm Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm Ne zaman ki kollarında bir yabancı görürüm Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** O güzel ellerin başka bir el tutarsa O güzel gözlerin başka göze bakarsa Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa Ölürüm, ölürüm, ben o zaman ölürüm Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Gam yemezdim sevgilim aşkın ile ölürsem Yine seni severdim şu dünyaya gelirsem Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm Bir gün eğer gözlerinde başka hayal görürsem Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** O güzel ellerin başka bir el tutarsa O güzel gözlerin başka göze bakarsa Ne zaman ki o kalbin başka aşkla atarsa Ben o zaman, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm Bir gün eğer kollarında bir yabancı olursa Ben o zaman sevgilim, ben o zaman, ben o zaman ölürüm *** Ben o zaman ölürüm, ben o zaman ölürüm