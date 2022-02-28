Bir Gülü Sevdim Şarkı Sözleri
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Ferdi Özbeğen
Bir Gülü Sevdim
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İsyan etmedim pişman değilim
Taş bastım kan ağlayan bağrıma
İstemem kimse gelmesin yanıma
Dertliyim dertli dertliyim dertli
***
Bir gülü sevdim, bir onu sevdim
Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi
Gel etme dedim, kal gitme dedim
Söz dinlemedin, bak kaçıverdi
***
Belki dönecek tekrar sevecek
Şu garip gönlüme olanlar olmuş
Belki de o beni çoktan unutmuş
Nerde kim bilir aşıktır Allah bilir
***
Bir gülü sevdim, bir onu sevdim
Bir mevsimlikmiş bak geçiverdi
Gel etme dedim, kal gitme dedim
Söz dinlemedin, bak kaçıverdi